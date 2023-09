Influencer twenty4tim steigt auf Platz eins der Charts ein

baden-Baden Influencer twenty4tim schwimmt auf einer Welle des Erfolgs: Nach drei Singles schafft es auch das Debütalbum des 23-Jährigen auf Platz eins der deutschen Charts.

Mit seinem Debütalbum hat es der Influencer twenty4tim an die Spitze der deutschen Charts geschafft. „Phoenix“ heißt das Werk des 23-Jährigen, das gerade erschienen ist. Auch die ersten drei Singles aus dem Album schafften es bereits auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Ein weiterer Act aus Deutschland steigt in dieser Woche auf Platz zwei ein: Das Hip-Hop-Duo O'Bros mit „Underrated“. Dahinter liegen Michael Patrick Kelly mit seinem Album „B.O.A.T.S“, Ayliva mit „Schwarzes Herz“ und auf der Fünf LX & Maxwell mit „Obststand 3“.

In den Singlecharts liegen in dieser Woche SIRA, Bausa & badchieff mit ihrem poppigen Rap-Song „9 bis 9“ vorne. Platz zwei belegen die Musiker cassö, Raye & D-Block Europe mit „Prada“, Platz drei Musikerin Ayliva mit „Hässlich“. Die Rapperin und Sängerin Doja Cat schafft es mit „Paint The Town Red“ auf die Vier, die Musikerin Kenya Grace mit „Strangers“ auf Platz fünf.