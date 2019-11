Unter 155 Bewerberinnen und Bewerbern im Alter von 16 und 30 Jahren hat Johann Zumbült (23), geboren in Hannover und aufgewachsen in Weimar, nach 2017 erneut das Finale des Bundeswettbewerbs Gesang erreicht und ist erst am Mittwoch in Berlin ausgeschieden.

Wie enttäuscht sind Sie, zumal Sie 2018 den 1. Preis des StudyUp Awards in der Kategorie Musical Solo gewonnen haben?

Natürlich ist die Enttäuschung sehr groß, da alle, die nun ausgeschieden sind, sich lange auf diesen Wettbewerb vorbereitet haben. Zudem hofft man immer, dass man am Ende zu den Preisträgern gehört. Dass ich den StudyUp Award gewonnen habe, spielte keine Rolle. Ich habe mich zwar damals sehr über den Preis gefreut, allerdings bin ich kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt.

Mit welchen Stücken wollten Sie die Jury überzeugen?

In der Vorrunde war mein Wahlstück „Maria“ aus der „West Side Story“, in den Finalrunden „Mama says“ aus dem Musical „Footlose“, kombiniert mit einem Monolog aus dem Schauspiel „Helden wie wir“. Die Jury wählte in den Finalrunden als weitere Songs „Funny“ aus dem Musical „City of Angels“ und „Show me your genitials“ aus. Dieser Song stammt aus einem YouTube-Video, das ich neu arrangiert und interpretiert habe.

Werden Sie ein weiteres Mal beim Wettbewerb antreten?

Definitiv ja!

Sie studieren in Osnabrück, sind am Theater in Hagen engagiert. Fühlen Sie sich dennoch weiter als Weimarer?

Natürlich, und das wird, denke ich, auch immer so bleiben. Ich habe 18 Jahre in Weimar gelebt, bin hier aufgewachsen und liebe diese Stadt und die Menschen. Ich komme immer wieder gerne zurück und bin jedes Mal aufs Neue dankbar, dass ich in einer so wunderschönen und kulturell so vielseitigen Stadt aufwachsen durfte.

Wann und wie fiel die Entscheidung für den Gesang?

Ich bin mit der Musik aufgewachsen. Für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich später Sänger werden will, da das Singen für mich immer eine Herzensangelegenheit ist.

Hat Sie ihr Weimarer Werdegang geprägt?

Durch das Stellwerk kam ich zum „Jungen DNT“, das mir in meiner künstlerischen Förderung vor dem Studium wahnsinnig geholfen hat. Der damalige Leiter Otto A. Thoß inszenierte „Das Ding“ und später Arthur Schnitzlers „Reigen“. Bei beiden Produktionen habe ich mitgespielt und wichtige Erfahrungen auf der Bühne und über mich als Künstlerpersönlichkeit gesammelt. Mit Otto A. Thoß habe ich mich dann auch auf die Aufnahmeprüfungen in Osnabrück vorbereitet.

Weimarer merken es an Ihrem Nachnamen, Sie sind nicht der Einzige in Ihrer Familie, der professionell singt…

Richtig. Meine Eltern, Marietta Zumbült und Peter Frank, sind beide Sänger. Da ich den gleichen Namen wie meine Mutter trage, kennt man diesen in Weimar durch ihre Zeit als Sopranistin am DNT. Ich bin meinen Eltern für ihre jahrelange Unterstützung natürlich unglaublich dankbar. Zudem bin ich glücklich, als Künstler Eltern zu haben, die derselben Berufung nachgehen. Dadurch haben sie eine ganz andere Art von Verständnis für mein Tun und auch für die Probleme, die mit dieser Berufswahl einher gehen können.

Wie kamen Sie zum Musical, welche Ziele haben Sie?

Ich wollte wie gesagt beruflich schon immer in die Richtung Gesang gehen. Mit ungefähr 15 Jahren kristallisierte sich der Studiengang Musical heraus. Durch kleine Rollen in Musicals und kleine Preise, die ich gewann, fühlte ich mich darin bestätigt. 2016 fing ich nach meinem Abitur an, Aufnahmeprüfungen für den Studiengang Musical zu machen und wurde in Osnabrück als einer von acht Bewerbern aufgenommen. Ich werde im Sommersemester 2020 mein Studium beenden und dann schauen, wohin es mich treibt. Natürlich ist mein Ziel, mich weiterhin künstlerisch weiterzuentwickeln, vor allem aber werde ich im Hier und Jetzt leben und stets das Beste daraus machen.