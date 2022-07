Johnny Depp und Jeff Beck bei Konzert in Offenbach umjubelt

Offenbach Den Rosenkrieg mit seiner Ex Amber Heard hat Johnny Depp wohl vorerst überwunden. Nun ist der Schauspieler und Musiker mit einem Grammy-Preisträger auf der Bühne zu sehen.

Zuletzt saß er vor allem im Gerichtssaal in den USA, nun trat Hollywood-Star Johnny Depp in Deutschland auf:

Fünf Wochen nach dem Verleumdungsprozess zwischen ihm und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard stand der Schauspieler und Sänger am Mittwochabend bei einem Konzert im hessischen Offenbach auf der Bühne. Der 59-Jährige sang an der Seite der britischen Gitarren-Legende Jeff Beck in der Stadthalle. Die beiden wurden von den Fans begeistert bejubelt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zunächst beeindruckten der mehrfache Grammy-Preisträger Beck (78) und die Band mit einigen Instrumentalstücken. Später kam Depp auf die Bühne hinzu und übernahm das Mikrofon. Er sang verschiedene Coversongs, etwa «Isolation» (John Lennon) oder das energiegeladene Stück «Death And Resurrection Show» von der Band Killing Joke. Zu hören gab es auch das sehr berührende «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr», eine Komposition von Depp selbst. Das Lied ist eine Hommage an die gleichnamige österreichisch-amerikanische Schauspielerin (1914-2000).

Musik statt Worte

An dem Abend in Offenbach stand klar die Musik im Vordergrund, es wurden keine unnötigen Worte verloren. Auch zu dem sechswöchigen Prozess äußerte sich Depp nicht. In dem Verfahren, einer zur Schau getragenen Schlammschlacht, hatten sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorgeworfen. Bei dem Urteil Anfang Juni hatte sich die Jury größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben.

Beck und Depp touren derzeit gemeinsam durch Europa. Am kommenden Mittwoch treten sie beim Tollwood-Festival in München auf. Zwei Tage später (15. Juli) bringen sie ihr gemeinsames Album mit dem Titel «18» heraus.

© dpa-infocom, dpa:220707-99-935289/2 (dpa)