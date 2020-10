Mühlhäuser Marienkonzert zum Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober, gibt es ein Mühlhäuser Marienkonzert in der Kirche St. Marien. Die Festsoiree beginnt um 20 Uhr.

30 Jahre Deutsche Einheit seien ein Grund zum Feiern, Nachdenken und Diskutieren, heißt es in der Mitteilung. So laute dann auch das Drehbuch des Festkonzerts innerhalb der Marienkonzerte. Erklingen wird die Geschichte der Wandlung vom Saulus zum Paulus, also die Gesinnungswandlung eines Menschen, die einst Felix Mendelssohn Bartholdy in große Musik zu setzen wusste. Auch die Geschichte der beiden deutschen Nationalhymnen sollen musikalisch und literarisch beleuchtet werden. Weiterhin wird das Stück „Orgelkonzert“ aus Rainer Kunzes Prosaband „Die wunderbaren Jahre“ von 1976 zu hören sein, das vieles von damals auf den Punkt bringt.

Der MDR-Hörfunksprecher Axel Thielmann führt durch den Abend und Stadtorganist Denny Ph. Wilke spielt auf der großen Sauerorgel. Wegen der Abstandsregeln ist das Platzkontingent auf 54 Personen begrenzt.

Ursprünglich sollte es ein einen Festakt mit Beethovens 9. Sinfonie mit dem berühmten Schlusschor über „Freude, schöner Götterfunken“ geben. „Die heutigen Tage lassen eine Aufführung jedoch nicht zu und wir haben gemeinsam entschieden, nun im kommenden Jahr Beethovens zuversichtlichstes Werk am gleichen Tag in Mühlhausen aufzuführen“, so Stadtorganist Denny Ph. Wilke.

Karten für das Konzert zum Tag der Deutschen Einheit gibt es im Vorverkauf in der Mühlhäuser Tourist-Information.