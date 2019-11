Zu Ehren des 80. Geburtstags der „Queen of Rock“ wird „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ bis weit ins Jahr 2020 hinein auf große Tour durch Deutschland, Österreich und Italien gehen! Am 2.1. kommt das Musical, Coco Fletcher spielt Tina Turner, nach Erfurt.

Musical „Simply the best – Die Tina Turner Story“ kommt nach Erfurt: Ein Interview mit Axel Gernandt

Das neue Jahr beginnt in der Erfurter Messe fulminant: Mit dem Musical „Simply the best - Die Tina Turner Story“. Die Königin des Rock’n’Roll ist seit wenigen Tagen 80 Jahre alt, sie lebt zurückgezogen in der Schweiz. Mit dem Musical wird ihr ein musikalisches Denkmal zu Lebzeiten gesetzt. Wir haben mit Alex Gernandt, der die Künstlerin mehrfach zu Interviews traf, über Tina Turner und das Musical gesprochen.