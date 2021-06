Nepomuk gehört zu den fortgeschrittenen Musikschülern, die am Ettersburger Schloss spielten.

Musikschüler geben Matinee in Ettersburg

Ettersburg. Für manche der Mädchen und Jungen aus Ettersburg und Weimar war es der erste Auftritt.

Aus der Not eine Tugend machten Diana Abouem und ihre Musikschüler am Wochenende. Weil Konzerte in geschlossenen Räumen für sie kaum möglich sind, zog die Lehrerin mit den Mädchen und Jungen nach Ettersburg.

Dort gaben sie auf der Wiese am Gewehrsaal Kostproben ihres Könnens für Eltern, Großeltern und Spaziergänger. Eigens für die kleine Matinee hatte Diana Abouem einen „Kleinen Schlosstanz“ geschrieben, der von mehreren Kindern gespielt wurde.