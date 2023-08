Nicole lebt nach Brustkrebs „intensiver und bewusster“

Nohfelden Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung geht Sängerin Nicole wieder auf Tour. Sie freut sich vor allem auf ein Wiedersehen mit ihren Fans. Warum sie sich heute stärker fühlt als früher?

Sängerin Nicole hat nach ihrem gewonnenen Kampf gegen Brustkrebs vieles im Leben geändert. „Ich lebe viel intensiver und viel bewusster“, sagte sie an ihrem Wohnort im saarländischen Nohfelden der Deutschen Presse-Agentur.

„Man spürt, was wichtig und nichtig ist.“ Und sie fühle sich stark. „Ich bin aus dieser Krankheit gestärkt hervorgegangen, stärker denn je. Vom Willen her, vom Kopf her, von der Seele“, sagte sie vor dem Start ihrer „Ich bin zurück“-Tour an diesem Freitag im hessischen Bad Orb.

Es wird „sehr emotional“

Sie freue sich vor allem auf ihre Fans. Es sei ein tolles Gefühl, „wieder zurück zu sein und wieder die vielen Gesichter zu sehen, die man ja schon stellenweise kennt“. Es werde sicherlich auch „sehr emotional“ werden, sagte Nicole, die mit dem Song „Ein bisschen Frieden“ 1982 für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewann. Bis Mitte Dezember stehen insgesamt 25 Konzerte an, unter anderem in Lübeck, Cottbus, Rheine, Berlin und Magdeburg.

„Mir geht es heute gut“, sagte die Saarländerin. „Ich bin dankbar, dass der liebe Gott mir ein zweites Leben geschenkt hat.“ Sie genieße heute jeden Tag, sie gönne sich mehr. Sie lade Freunde ein, lache mehr, lebe unbeschwerter. „Es ist fast für etwas gut gewesen“, sagte sie.

Neues Album im Herbst

Nicole (58) hatte ihre Brustkrebserkrankung, die Ende 2020 diagnostiziert worden war, im Sommer 2022 nach ihrer Heilung publik gemacht. In der schweren Zeit hätten ihr die Familie und ihr Glaube geholfen. „Der Glaube war immer mein Begleiter. Man muss etwas haben, an das man glaubt. In dem Fall an die Gesundung und dass der Herrgott ein Machtwort spricht: Okay, du darfst leben“, sagte die Katholikin.

Für das nächste Jahr plant Nicole, die mit vollem Namen Nicole Seibert heißt, ein neues Album. „Ansonsten werde ich weiterhin gerne mit (dem Sänger und Liedermacher) Heinz Rudolf Kunze arbeiten.“ Das Album solle voraussichtlich im Herbst erscheinen. „Dann brauchen wir 13 Songs, weil 13 ja meine Glückszahl ist“, sagte sie.