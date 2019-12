Eichsfeld/Göttingen. Sido kommt am Freitag in den Göttinger Club Savoy, der seinen 20. Geburtstag feiert. Dessen Inhaber ist ein Eichsfelder.

Sido zu Gast im Göttinger Savoy

Deutschlands bekanntester Rap-Artist besucht mit seiner Usta Soundsystem Clubshow mit DJ Desue am Freitag, 13. Dezember, den Göttinger Club Savoy, der damit sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Inhaber Markus Thunert aus Uder (Eichsfeldkreis) ist überglücklich, Sido verpflichten zu können, zumal dieser erst jüngst zum besten Künstler Deutschlands gekürt worden sei. „Die Leute glauben es gar nicht, dass er kommt. Aber es ist so.“

Sido, geboren als Paul Würdig im Jahr 1980 in Berlin, sei eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Musikmarkt. Seit über 22 Jahren mit verschiedensten Musikprojekten erfolgreich, verkaufte er bislang über eine Million Tonträger und bekam diverse Auszeichnungen. Unter anderem finden sich da der Echo 2010 und 2012, der MTV Music Award 2015 und mehrfach der Deutsche Musikautorenpreis. Sido ist omnipräsent im deutschsprachigen Fernsehen. Zum Beispiel war er einer der Coaches für junge Talente in der 9. Auflage von The Voice of Germany.

Ende September hat er sein neuestes Album „Ich & keine Maske“ veröffentlicht. Allein die Single „Pyramiden“ mit Johannes Oerding hat 3,8 Millionen Youtube-Aufrufe. „Das nunmehr 20-jährige Savoy ist sehr stolz, seiner langjährig treuen Besucher-Gemeinde diesen Star in Göttingen live präsentieren zu können“, sagt Thunert. Das ganze Team freue sich sehr auf diese legendäre Nacht.

Die Tickets für diesen Abend kosten 32,50 Euro, VIP-Tickets ab 65 Euro. Sie können online auf der Website www.club-savoy.de gebucht werden.