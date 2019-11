Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verein Bach in Weimar schreibt Erfolgsgeschichte fort

Zu seinem 13. Gründungstag hat der Verein Bach in Weimar am Montag in Weimar seine Jahresmitgliederversammlung abgehalten. Der Verein zählt derzeit mehr als 210 Mitglieder und Förderer aus Deutschland sowie Ländern wie der Schweiz und dem europäischen Ausland, aus den USA oder auch Australien.

Mitglieder und Vorstand können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, berichtet die Vorsitzende Myriam Eichberger: Die vom Verein und der Vorsitzenden als Festivalleiterin verantwortete Bach Biennale Weimar 2019 unter dem Titel „Bach und Bauhaus“ war „mehrfach ausverkauft und wurde mit hoher medialer Aufmerksamkeit bedacht“. Das Festival fand in Kooperation unter anderem mit dem „Paul Klee Zentrum“ in Bern statt und bot als einen Höhepunkt das Gedenkkonzert „Die Asche von Buchenwald“ unter der Schirmherrschaft und aktiven Mitwirkung von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Angegliedert war die ebenso erfolgreiche „KIBA – KinderBachBiennale“.

Von Touristen wie Weimarern sehr gut angenommen werden die in diesem Jahr initiierten wöchentlichen Lunchkonzerte in Kooperation mit dem Hotel Elephant Weimar im Lichtsaal des Hotels. Die Konzertreihe wird von jungen Musikern des 2018 von Bach in Weimar gegründeten „Jungen Internationalen Zentrums für Bach und Barockmusik (Junizebb)“ konzeptioniert und betreut. Eine Fortsetzung sei für 2020 geplant. Hierfür, wie für seine wachsenden musikalischen Aktivitäten, konnte der Verein unter anderem mit Fördergeldern der Thüringer Staatskanzlei ein Cembalo nach historischen Vorbildern erwerben.

Neu ist auch eine dreijährige Kooperation mit der Stadt Weimar, in deren Rahmen die Bach Biennale Weimar in den Jahren 2019 bis 2021 für das musikalische Rahmenprogramm anlässlich der Verleihung des Weimarer Menschenrechtspreis verantwortlich zeichnen wird – erstmals am 10. Dezember zum 25-jährigen Jubiläum desselben in der Weimarhalle.

Zudem hat der Vorstand neue Projekte für die Zukunft im Blick. Im kommenden Jahr wolle der Verein als Träger der Bach Biennale Weimar mit Blick auf das „Musikland Thüringen 2020“ eine internationale Premiere ins Leben rufen: Der 1. Internationale Improvisationswettbewerb für Alte-Musik-Ensembles werde unter dem Titel „Bachs mal selbst“ in der Bachstadt Weimar erstmalig vom 10. bis 12. Juli und erneut unter der Federführung von jungen Künstlern des „Junizebb“, ausgetragen. Eine hochkarätige internationale Jury konnte hierfür laut Myriam Eichberger gewonnen werden. Für 2021 stehe auch bereits das Motto „Bach NATÜRlich“ für das nächste Festival Bach Biennale Weimar fest.

Zahlreiche Förderer und Sponsoren begleiten die Vereinsaktivitäten. Seit 2019 wird das Festival gefördert von der Thüringer Aufbaubank mit der europäischen Union (EFRE). Parallel verfolgt der Verein im konstruktiven Dialog mit den betreffenden Partnern seine Bemühungen um eine BachWelt Weimar am einzig nachgewiesenen authentischen Wohnort von J. S. Bach am Markt.

Veranstaltungen: donnerstags, 28.11., 5./12.12., 12.30 bis 13 Uhr: Lunchkonzert im Lichtsaal des Hotel Elephant; Dienstag und Mittwoch, 17. und 18.12.: Hausmusik (wie) bei Paul Klee: Hauskonzert und Reenactment in Paul Klees ehemaliger Wohnung, Werke von Bach, Beethoven und Brahms. Tickets: Tourist-Information; Tel. 03643/745745; www.bachbiennaleweimar.de