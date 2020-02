Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Hip Hop bis Heavy Rock

„TremoR“, internationales Quartett aus Berlin, bringt mit dem ersten Dienstagskonzert 2020 gleich ordentlich frischen Wind in den C.Keller. Von Metal und Rock bis hin zu Blues, klassischem Rock, Latin Music und Old-School und modernem Hip-Hop ist das Ergebnis frisch und leidenschaftlich. Mit ihrer neuen EP gehen sie jetzt auf Reisen. Tourstart ist am heutigen Dienstag, 4. Februar, 22 Uhr, im C.Keller am Markt 21.