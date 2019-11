Waltershäuser Mandolinen erklingen im Stephansdom

An diesem Abend im November tritt das Waltershäuser Mandolinenorchester Euphonia in der Inselsbergklinik in Bad Tabarz auf. Dort ist es häufiger zu Gast. Früher, sagt Jörg Triebel, musikalischer Leiter und zweiter Vorsitzender, hatte der FDGB-Feriendienst der DDR das Orchester für die Urlauberbetreuung im Nachbarort engagiert. In den 90er-Jahren sei dann die Klinikleitung an ihn herangetreten. „Da sagt man natürlich nicht nein“, bemerkt der Mann, der kürzlich für sein musikalisches Engagement mit der Kästner-Medaille seiner Heimatstadt ausgezeichnet wurde.

Das rundet ein Jahr ab, in dem der Klangkörper sein 100-jähriges Bestehen feiert. 1919 beschloss eine Handvoll junger Leute die Gründung der Wandervereinigung, die sich neben Ausflügen auch gemeinsames Musizieren auf die Fahnen geschrieben hatte. Die jungen Leute lernten Noten, das Orchester nahm immer mehr Form an und sieben Jahre nach der Vereinsgründung, also 1926, gab das Orchester sein erstes, größeres öffentliches Konzert. „45 Mandolinenspieler begeisterten unter der Euphonia-Fahne die Besucher“, weiß Triebel. Die Abteilung Wandern hat der Verein später geschlossen. Die Musik forderte zu viel Zeit, um noch regelmäßig die Wanderschuhe schnüren zu können. Immerhin gaben die Musiker damals bis zu 20 Konzerte im Jahr.

Im Repertoire hat das Orchester heute 280 Stücke. Die Noten bewahrt Triebel auf seinem Dachboden auf. Derzeit ist er dabei, den Bestand zu digitalisieren. Bei Konzerten spielen die Musiker zwischen 16 und 18 Titel. Dabei ist es längst nicht mehr nur ein reines Mandolinenorchester. Klavier, Cello, Violine, Gitarre – all das ist nötig für die ungeheure Bandbreite des Orchesters. Es spielt Musik aus Barock und Klassik, lässt lateinamerikanische Stücke erklingen, begeistert mit Filmmusik und hat auch jede Menge Volkslieder im Programm. Natürlich bleibt es dabei immer ein Mandolinenorchester mit seinem unverwechselbaren Klang.

Und dieser war es auch, der Jörg Triebel als Jugendlichen begeisterte. „Mich faszinierte, dass ein solch kleines Instrument solch eine Klangfülle hervorbringen kann.“ Zu dieser Zeit hatte er sich Gitarrespielen selbst beigebracht. Horst Reinhold, seit 1971 musikalischer Leiter, machte aus dem Jungen einen leidenschaftlichen Mandolinenspieler, der mit 14 Jahren seinen ersten öffentlichen Auftritt mit dem Orchester hatte. Das Ende der DDR überstand Euphonia, auch wenn der Kulturbund als Dachorganisation verschwand. Das Orchester gab seit 1990 keine Konzerte mehr.

Das änderte sich ein Jahr später nach der Vereinsgründung. Heute ist der Klangkörper Mitglied im Bundesverband Deutscher Zupfmusiker, natürlich auch im Thüringer Landesverband. Was sich damals noch keiner vorstellen konnte, kam Jahre später, nämlich 2014. Die Waltershäuser Mandolinenspieler gingen auf Konzertreise, ausgerechnet nach Wien. „Das war für alle ein fantastisches Erlebnis“, blickt Triebel zurück. Sie gaben sogar ein Konzert in Schloss Schönbrunn, in einer Kapelle, die eigens dafür geöffnet wurde. Auch im Stephansdom traten die Waltershäuser Musiker auf.

Zwei Jahre später reisten sie nach Südtirol, im vergangenen Jahr begeisterten sie Musikfreunde in Salzburg. Möglich machte all das ein österreichisches Reisebüro, das sich auf Kulturaustausch spezialisiert hat. „Der Freistaat unterstützte uns mit Lottomitteln, ansonsten wären diese Reisen nicht möglich gewesen.“ In zwei Jahren, so Triebel, werden erneut die Koffer gepackt. Diesmal will das Mandolinenorchester Polen mit seiner Musik verzaubern.

Doch wichtig für Euphonia sind nach wie vor die Konzerte in der Heimat. Denn auch aus diesem Gedanken heraus gründeten 1919 junge Leute in schwerer Zeit die Wandervereinigung mit musikalischem Anspruch.