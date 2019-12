Der Frauenchor „Pro Musica" aus Arenshausen gestaltete neben dem Männergesangverein Liederkranz und dem Kinder- und Jugendchor des Ortes das alljährliche Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Matthäus.

Weihnachtskonzert in Arenshausen auf hohem Niveau

Ein hervorragendes Weihnachtskonzert, mit gleich drei Chören, erlebten die Gäste am Sonntag in der Pfarrkirche St. Matthäus in Arenshausen. Den Anfang machten die Herren des Männergesangvereins Liederkranz Arenshausen mit dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“. Der Vorsitzende des MGV, Hans-Georg Gries, der auch als Moderator fungierte, begrüßte die Konzertbesucher.

Mit dem Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“, das der evangelische Pfarrer Eduard Ebel im Jahr 1895 getextet hat, ging es weiter. Schon zu Beginn wurde klar, dass der Gesangverein, der unter der musikalischen Leitung von Guntram Jäger stand, über hervorragende Musiker verfügt. Auch beim Gospel „Bring Frieden alle Zeit“ glänzte der gesamte Klangkörper, der nicht zum ersten Mal ein Konzert auf hohem Niveau bot. Halleluja von Leonard Cohen darf beim Konzert nicht fehlen „Christrose, Christrose, Blume der Heiligen Nacht, Christrose, Christrose hast mir die Hoffnung gebracht“, heißt es im Lied „Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit“, das die 36 Männer anschließend zum Besten gaben. Mit einem der meist gecoverten Weihnachtslieder weltweit verabschiedeten sich die Herren vorerst. So bildete das „Halleluja“ von Leonard Cohen den Schlusspunkt des ersten Konzertteils. „Es ist Tradition in Arenshausen, dass drei Chöre das Weihnachtskonzert gestalten, und das macht uns stolz“, sagte Gries vor dem folgenden Programmpunkt: dem Kinder-und Jugendchor, der unter der Leitung von Stephanie Wedekind stand. Begleitet von Fabian Nolte auf der Gitarre, sangen die Kinder das Lied „Oh, holy night“, das von vielen Interpreten bekannt ist, so unter anderem Bing Crosby und Mariah Carey. Auch die drei Weisen haben bei Jesus Rückzugsort gefunden Ein Lied, das von Gott, dem Glauben und dem Rückzugsort Kirche handelt, trugen die Kinder anschließend vor. Wie Valentina Severin sagte, hätten auch die drei Weisen aus dem Morgenland einen weiten Weg auf sich genommen, bevor sie den neugeborenen Jesus und somit einen Rückzugsort fanden. Mit „Wenn der Hund voller Heiterkeit“ begann das Gedicht, das Klara Fleck vortrug. Die Schülerin ließ die Leute wissen, dass das Weihnachtsfest auch manchmal äußerst turbulent und hektisch zugehen kann. Zu einer Geburtstagsfeier bei Kerzenschein und einem Lied mit tiefsinnigem Inhalt luden die Jugendlichen anschließend ein. So hieß es im Lied „Weihnachten ist Party für Jesus“, einem modernen christlichen Stück: „Wir tanzen um den Tannenbaum, Gott, komm zu uns, Frieden bleibt kein Traum.“ Damen haben anspruchsvolles Liedgut im Repertoire Der Frauenchor „Pro Musica“ rundete das Weihnachtsprogramm ab. Dabei sang das dritte Arenshäuser Ensemble, das von Corinna Beutner geleitet wurde, das Lied „Joy to the World“, das einst von Georg Friedrich Händel komponiert wurde. Auch bei der österreichischen Weihnachtsweise „Es wird schon gleich dumpa“ von Anton Reidinger zeigten die 20 Damen, dass sie mehrstimmig versetzt singen können und anspruchsvolles Liedgut in ihrem Repertoire haben. Das wurde auch deutlich bei einem Lied, das auf dem Weihnachtsalbum des Schlagersängers Roy Black im Jahr 1968 populär geworden war. Das Lied „Weihnachten bin ich zu haus’“ hatten die deutschen Kriegsgefangenen schon Ende der 1940er-Jahre in Russland gesungen, wie Gries sagte. Nach 90 Minuten endete ein Konzert voller Weihnachtsmelodien mit einem Finale, bei dem der Männergesangverein und der Chor „Pro Musica“ gemeinsam auftraten.