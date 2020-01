Musiker und Darsteller werden für „Ritter Rost“ in Neustadt gesucht

Das erste Probenwochenende für das neue Laienmusical „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ liegt hinter den Hauptdarstellern und den Bandmitgliedern – und Ulrike Tuschy, eine der Initiatoren, ist überaus zufrieden: „Ich bin immer wieder überrascht, wie engagiert die Leute proben, wie konzentriert sie dabei sind.“ Auch der musikalische Leiter Marcel Weigelt sei schon ganz glücklich über das Erreichte: „Natürlich liegt noch viel Arbeit vor uns, das erste Probenwochenende war aber toll“, so Tuschy.

Spieler von Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass, Akkordeon, Geige und Horn sind schon gefunden, gebraucht werden noch dringend ein Klavier- und ein Saxofonspieler. Was den schauspielerischen Part angeht, so fehlen noch Darsteller für den Schachtelhalmwald und Taucher, die im Gondelteich einen wichtigen Part übernehmen sollen. Nicht zuletzt sind Tuschy und ihre Mitstreiter Kathleen Hahnemann und Kathrin Tschernatsch-Göttling auf der Suche nach einem Canapé: „Bevor Ritter Rost von der Hexe in einen Frosch verwandelt wird, hat er es in seiner Burg nämlich sehr gemütlich“, lässt Tuschy wissen.

Auch die Neuauflage des Ritter-Rost-Musicals ist ein Stück voller Fantasie – und Abenteuer: Denn Ritters Freund, der Drache Koks, wird fliehen vor der Hexe, auch über den großen Ozean. Der Neustädter Gondelteich wird die perfekte Kulisse sein. Neben diesen Spielort tritt der Kurpark selbst mit dem Schloss als dem Zuhause der Hexe: „Da es also ein Stationentheater sein wird, werden wir auch viele helfende Hände brauchen, die die Besucher lenken oder die Requisiten hin- und herräumen“, hofft Ulrike Tuschy auf noch mehr Unterstützer.

Texte müssen nicht auswendig gelernt werden

Während die großen Kulissen wie beispielsweise Ritter Rosts Burg ab Frühjahr entstehen sollen, wird an Requisiten wie einem Segel und den Kostümen schon fleißig genäht und gefilzt. Träger des Musicalprojekts ist wie vor zwei Jahren der Verein Zukunft Harztor. Mit dabei sind viele weitere Vereine, etwa der Förderverein Neues Schloss, der Neustädter Schwimmbadverein, der Neustädter Männerchor und der Osteröder Carnevals-Verein.

In Sachen Probenplanung, Regie und Dramaturgie wissen die Südharzer mit Johannes Birlinger einen freischaffenden Künstler aus Berlin an ihrer Seite, der einige Erfahrungen mit Volkstheater und Laienprojekten einbringen kann.

Auswendig lernen sollen die Darsteller – abgesehen von den Liedern – nichts: „Wichtig ist, dass sie den groben Ablauf des Stücks und den Charakter ihrer Rolle kennen. Dann spielen sie einfach, können sich so auch viel besser selbst einbringen – und Pannen besser ausgleichen“, erinnert sich Ulrike Tuschy ans Improvisieren bei der letzten Aufführung, als für einige Minuten eine wichtige Requisite nicht aufzutreiben war.

Hauptdarsteller im Musical sind Dirk Wackerhagen (Ritter Rost), Theo Reichert (Drache Koks), Szilvia Schelenhaus (Burgfräulein Bö), Viola Kremzow (Hexe) sowie Achim Fiebig, Gabriele Bornemann und Hildegard Seidel (Räuber). Bei den Proben am Wochenende waren außerdem einige Kinder und Jugendliche dabei: Emma Urbanek mimt einen Hund, Zoe Leich eine Spieluhr, Helena Kremzow ein Gespenst und Johannes Kremzow den sprechenden Hut vom Burgfräulein Bö.

Zwei weitere Probenwochenenden sind für März und April geplant, die Woche vor den Aufführungen am 4. und 5. Juli steht dann noch einmal ganz im Zeichen der Proben. Sollte es gewittern oder stark stürmen, halten sich die Musical-Mitwirkenden auch das Wochenende 11./12. Juli frei.

Wer sich einbringen will, erreicht Ulrike Tuschy telefonisch unter 0157 / 36 12 20 24 oder Kathleen Hahnemann unter 0176 / 22 27 89 56.