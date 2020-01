Nach Gotha zurückgekehrte Bilder geben neue Rätsel auf

Rund 200 Besucher drängelten sich am Montag gleich in der ersten Stunde zur Sonderschau im Herzoglichen Museum Gotha. Denn die Friedenstein-Stiftung zeigt fünf sensationelle „Neuzugänge“ – die vor 40 Jahren gestohlenen Bilder. Prompt haben diese Altmeister-Gemälde hitzige Debatten ausgelöst: über den Krimi ihres Verlusts und ihrer Rückgewinnung, über ihren teils argen Zustand, aber auch über ihren kunsthistorischen Wert. Nachdem sie lange einer wissenschaftlichen Analyse entzogen waren, steht wohl mindestens für drei von ihnen eine Neuzuschreibung bevor.

Kein Zweifel besteht daran, wem die glückliche Rückkunft der Kunstschätze zu danken ist. „Er ist ein Goldstück“: So überschwenglich pries Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) für sein Verhandlungsgeschick gegenüber einer sehr fragwürdig agierenden Erbengemeinschaft des einstigen Käufers.

Dabei vergaß Ramelow nicht, Martin Hoernes und der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung sowie Friederike von Brühl als Rechtsanwältin zu danken. Die Siemens-Kunststiftung trägt auch die Kosten – etwa für Transport, Logistik und Rechtsbeistand – in Höhe von rund 50.000 Euro.

Wie groß das Gothaer Verlust-Trauma schon vor dem Kunstraub 1979 war, skizziert Friedenstein-Direktor Tobias Pfeifer-Helke mit Zahlen. Mehr als 1300 Kunstgüter verzeichnet nach wie vor der digitale Lost-Art-Katalog als Gothaer Einbußen, vor allem während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Allein 435 Gemälde gingen aus der Sammlung des 1640 gegründeten Herzogtums verloren; 217 davon entstammen dem einst ruhmreichen Bestand niederländischer Malerei, der heute noch 111 Werke auflistet.

Gemälde aus spektakulärem Diebstahl zurück in Gotha

Was nun die vermutlich einjährige Restaurierung der vier zurückeroberten Niederländer und des Holbein kostet, vermag Pfeifer-Helke noch nicht einzuschätzen. Schon am Freitag rechtfertigte er den erhöhten Eintrittspreis für die Sonderschau mit dieser Belastung. Besucher müssen eine „Schlosskarte“ für 10 Euro lösen; der sonst übliche Eintrittspreis ins Herzogliche Museum beträgt 5 Euro. Ab Mai 2021 sollen die generalüberholten Bilder in einer längeren Sonderschau zu sehen sein.

Spätestens dann wird sich auch die Fachwelt in Gotha einstellen, und man darf gespannt sein – etwa auf das Votum der Frans-Hals-Experten. Dessen „Brustbild eines unbekannten Herrn“ galt bis 1974 als eigenhändige Arbeit des Flamen, eines Porträt-Spezialisten, der zu den bedeutendsten Malern des Goldenen Zeitalters zählt, wurde dann aber „nur“ als Werkstattbild klassifiziert.

Nun gilt es vorerst wieder als „echter Hals“ (1580-1666). Der virtuose Bildaufbau, der mit einem Täuschungseffekt (Trompe l’oeil) spielt, und clever gesetzte Kontraste erzeugen eine sympathische Wirkung des dynamisch inszenierten, wohlhabenden Herrn.

Das größte Rätsel gibt das „Bildnis eines alten Mannes“ auf. Das mit Öl auf Eichenholz gegebene Brustbild ist kein Porträt, sondern ein sogenanntes Tronie, also eine Charakterstudie, die exemplarisch die Mühen und Lasten des Alterns veranschaulichen soll. Statt bisher Jan Lievens schreibt man die Arbeit nun eher Ferdinand Bol (1616-1680), einem anderen Rembrandt-Schüler, zu.

Herzog Ernst II. hatte das Bild seinerzeit noch als echten Rembrandt angekauft; zumal die Lichtinszenierung der rechten Stirnseite kündet von der Meisterschaft des Genies aus dem holländischen Leiden. Womöglich wird am Ende erst das Rembrandt Research Project, Amsterdam, Klärung herbeiführen.

Abgewertet wurde vorläufig die „Landstraße mit Bauernwagen und Kühen“ von Jan Brueghel d.Ä. (1568-1625). Die stimmungsvolle Landschaft in Abenddämmerung, die durch einen Weg in der Bilddiagonalen strukturiert ist, schreibt man nun seiner Werkstatt zu. Gleichwohl müsste dann dennoch die Qualitätskontrolle dem auf dieses Genre spezialisierten Flamen oblegen haben. Das Gothaer Bild reiche in einigen Details nicht ganz an dessen Meisterschaft heran, heißt es.

Unstrittig um eine zeitgenössische Kopie handelt sich bei dem Bildnis Anthonis van Dycks (1599-1641) nach dessen Selbstporträt, das sich im Besitz des Duke of Westminster befindet. Auch das Gemälde Hans Holbeins d. Ä. (1465-1524), das seit 1691 in Gotha war, dürfte seine Zuschreibung behalten. Der Augsburger Maler gab um 1510 eine Bürgertochter als „Heilige Katharina“ – ein eminentes, „modernes“ Porträt im Übergang zur Renaissance.

Bis So, 26. Jan., 10-16 Uhr. Eintritt 10 Euro; Führungen Do u. So, 15 Uhr. Vortrag Kreuch Fr, 19 Uhr

Letzte Zweifel ausgeräumt: Gothaer Bilder sind authentisch