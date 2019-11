Einsatzkräfte der Polizei stehen im Bärengarten neben dem durchtrennten Gitterfenster des Grünen Gewölbes am Residenzschloss. Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe geht die Spurensuche der Polizei am Tatort weiter.

Nach Raub im Grünen Gewölbe: Wie sicher sind Thüringens Museen?

Der Thüringer Museumsverband reagiert mit Betroffenheit auf den Raub im Dresdner Grünen Gewölbe. In den Museen des Landes würden die Ergebnisse der Ermittlungen zum Einbruch genau betrachtet, um mögliche Schlüsse für das eigene Sicherheitskonzept zu ziehen, sagt Verbandspräsident Thomas Müller.

Eines mache der Raub aber schon jetzt deutlich: „Notwendige Investitionen, auch im Sicherheitsbereich, dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden“, sagt Müller mit Blick auf die Träger der Häuser. Die aktuelle Sicherheit der Kunstschätze in Thüringer Museen bewertet er als gut; in den vergangenen Jahren sei viel saniert worden. Er kenne inzwischen kaum ein Haus ohne Alarmanlage, viele verfügten außerdem über Videoüberwachung. „Auch wenn das nicht in jedem Fall erkennbar ist.“ Dennoch, der Einbruch in einem Haus wie dem Grünen Gewölbe, mit solch hohen Standards, führe einmal mehr mehr vor Augen, dass es keine 100-prozentige Sicherheit vor Kriminellen geben kann.

Ein geschickter wie dreister Dieb, der eine Goethe-Handschrift mitgehen lässt? Gegen ein solches Szenario habe man bei der Klassik-Stiftung Weimar alle Vorkehrungen getroffen, die möglich sind, versichert Sprecher Franz Löbling. Besonders wertvolle Stücke wie unwiederbringliche Autografen seien auch in den Depots noch einmal zusätzlich geschützt. Generell seien in Häusern wie dem Goethemuseum, der Anna-Amalia-Bibliothek und dem Goethe-und-Schillerarchiv erst vor gut zwei Jahren Alarmanlagen auf den modernsten Stand gebracht worden. Sie bleiben auch bei Stromausfall scharf und sind direkt mit der Sicherheitszentrale der Stiftung verbunden, die rund um die Uhr besetzt ist. Dort laufen auch die Bilder der Videoüberwachung ein.

Auch in Gotha wird auf ein solches Sicherheitssystem gesetzt, erklärt Marco Karthe, Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein. Rund um die Uhr, scharf gestellt auch bei Stromausfall und mehrstufig: Sollte tatsächlich ein Sicherheitselement versagen, springe automatisch ein nächstes oder übernächstes ein.