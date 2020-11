Die Anekdote wird nicht stimmen, aber sie erzählt wohl etwas über Schottland, dem Connery sehr verbunden war, verbundener, als es sich eigentlich schickt für einen Ritter des Vereinigten Königreiches. Aber vielleicht erzählt sie auch etwas über den Mann. Denn in den Kneipen Schottlands da kannte er sich aus und in der Seele des Landes auch.

Der Vater fährt Laster, die Mutter putzt für andere Leute, der Sohn wird Milchmann, Bademeister und Bodybuilder, darin schottischer Meister, er liebt, wie Arnold Schwarzenegger, das Gewichtheben, bei „Mr. Universum“, mit diesem Wettbewerb begründete der Österreicher seine Karriere, wird er Dritter. Der so erarbeitete Körper macht ihn zum begehrten Akt-Modell an der Kunsthochschule, griechische Helden meist.

Etliche Jahrzehnte später, da ist er 59, wählen sie ihn zum „Sexiest Man alive“, 1999, fast 70, wird er der „Sexiest Man of the Century“, der erotischste Mann des zu Ende gehenden Jahrhunderts. Und vier Jahre später erklärt er seine Karriere für beendet. Das muss einer können.

1962 spielt Sean Connery seinen ersten James Bond

Die größte Rolle, die Sean Connery vor den Augen der staunenden Welt verkörperte, ist die des Hoffnungsträgers – der Hoffnung, es sei das Altern nicht zwingend auch ein Verfallen. Wenigstens, jenseits der Funktionalität, des Verfallens von Charisma. Dieser Mann sah aus wie ein Versprechen: an Kraft, an Souveränität, an Verlässlichkeit, an Weisheit auch. Und lange, sehr lange, vermochte er zu zeigen, wie erotisch, wie suggestiv eine Weisheit wirken kann, die als die Summe erlebten Lebens erscheint. Und erweckte, das vor allem, den Eindruck, als könne er alle diese Versprechen einlösen.

Der kluge Satz, es sei der Mensch ab vierzig für sein Gesicht verantwortlich scheint wie erfunden für diesen Mann. Denn er hatte ein Gesicht, das die Großaufnahme aushält. 1962, reichliche 30, spielt er seinen ersten James Bond, „James Bond jagt Dr. No“, er hat die legendäre Figur kreiert. Und dann, 1967 er ist knapp an der Vierzig, beschließt er, Verantwortung zu übernehmen für sein Gesicht und ein Charakter zu werden. Kann sein, es fiel ihm auf, dass der Titel des Filmes, „Man lebt nur zweimal“, eher nicht zutrifft. Es gibt nur dieses eine Leben und die eigene Verantwortung dafür.

Die Aura der Alterslosigkeit wird sein Lohn für den Verzicht. Und war er bislang ein Star, so wird er nun ein Schauspieler. „Die Unbestechlichen“ (1987) tragen ihm den Oscar ein. Immer ein Typ, der alles schon erlebt hat, was einer erleben kann, und deshalb von leicht blasierter Arroganz, die sich freundlich tarnt. Und immer doch noch einmal bereit, den Jungen zu beweisen, dass nichts, gar nichts sich geändert hat. Es ist genau der Mann, den wir uns im Cockpit wünschen, wenn die Motoren brennen; auf der Brücke, wenn der Eisberg kommt. So stürben wir doch mit einer Hoffnung.

Die Rolle des William von Baskerville als Höhepunkt seines Alterswerkes

Der theologische Detektiv in „Der Name der Rose“, einer der größten Erfolge des alten Wolfes, heißt William von Baskerville. Es ist selten, dass die alten Wölfe nicht nur so erfahren sind wie der von Baskerville, sondern auch so attraktiv. Vielleicht war diese Rolle die Summe und der Höhepunkt seines Alterswerkes. Ein Mentor, ein Mann, der sein Wissen, seine Weisheit, seine Erfahrung, die das Resultat eines Lebens ist, weitergeben möchte. Und der noch einmal in Vollendung zeigt, wie das alles geht, wenn einer es kann.

Und weil er weiß, dass er es kann und auch weiß, dass ihm das am nahenden Ende nicht helfen wird, ist er von so unendlicher, von so bezwingender Gelassenheit. So, scheint es, so kann ein gelingendes Leben gehen. Am Sonnabend ging dieses Leben zu Ende, wenige Monate nach dem 90. Geburtstag.

Es war 2003, als er seine letzte Rolle spielte, „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“. Es liegt eine schöne Botschaft im Titel seiner letzten großen Arbeit: Denn es ist genau diese Liga, in der dieser Mann spielte und lebte.

„James Bond 007 – Sag niemals nie“ ist am Mittwoch, 11. November, ab 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender Vox zu sehen.