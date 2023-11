Neuauflage von R.E.M.s Millionenseller: Bittersüß und im Dunkeln glitzernd

Erfurt Mit "Automatic for the People" manifestierten R.E.M. 1992 endgültig ihren Status als Indie-Stars. Jetzt erscheint die Platte als limitierte Vinyl-Version.

Es war das Album nach dem Hype – und danach wurde alles noch viel größer. Mit ihrer Platte „Out of Time“ von 1991 und vor allem der Single „Losing my Religion“ wurden R.E.M., vormals Lieblinge des College Radios und des Alternative Rocks, zu globalen Superstars. Auch ohne Live-Präsenz: Denn die Band hatte schon bei der Produktion des Albums entschieden, mit der Platte nicht auf Tour zu gehen. Sondern wieder zurück ins Studio.

Der Sound, den die vier Musiker nun suchen, folgt dem folkloristisch-akustischen Ansatz von „Out of Time“. Nur sind die Songs, die Gitarrist Peter Buck, Bassist Mike Mills und Schlagzeuger Bill Berry in gemeinsamen Jam-Sessions erarbeiten, reduzierter, düsterer, fragiler. Sänger Michael Stipe dekoriert die bittersüßen, zarten Melodien mit seinen kryptisch-poetischen Lyrics und seiner markanten Stimme, die gefühlt noch mehr Präsenz und Verletzlichkeit ausstrahlt.

Eine der wichtigsten Platten der Neunzigerjahre

Als „Automatic for the People“ im Oktober 1992 erscheint, schafft R.E.M. eine kleine Sensation: Das Album wiederholt den Erfolg des Vorgängers und manifestiert ihren Status als unabhängige Indie-Band, die sich scheinbar gefahrlos und ohne Gesichtsverlust im Mainstream bewegen kann. Das Werk gilt heute als eine der wichtigsten Platten der Neunzigerjahre, der deutsche Rolling Stone mutmaßte einmal, ob es nicht vielleicht sogar das beste Album der Dekade sei.

R.E.M. - "Drive"

Es ist eine Platte, auf die sich viele einigen können. Davon künden nicht nur 18 Millionen verkaufte Einheiten. R.E.M. verband und verbindet mit dieser Phase ihrer Karriere musikalische Lager und Generationen. Die Singles „Drive“, „Man on the Moon“, „The Sidewinder sleeps tonight”, “Everybody hurts” und “Nightswimming” wurden alle Hits, liefen im Radio und im Musikfernsehen in Dauerschleife.

Die limitierte Edition von R.E.M.s "Automatic for the People" auf gelbem Vinyl. Foto: Universal

Auch heute gibt es eine Nachfrage nach dieser Musik, die mehr als ein Vierteljahrhundert alt ist: Zum 25-Jährigen veröffentlichte die Band im Jahr 2017 eine erweiterte Deluxe-Version des Albums, aktuell gibt es die Platte als limitierte LP auf gelbem Vinyl ( bei Amazon * oder bei JPC *) erneut in einer besonderen Ausgabe.

Auch die Videos zu den Singles sind Kunstwerke für sich

Die Texte handeln vom Verlust, von Ängsten, von Beklemmungen der Jugendzeit, von Naturbeschreibungen, denen mystische Schönheit anmutet, wie auf dem wohl schönsten Song des Albums „Find the River“. Stipe singt von tragischen Helden der Band, wie dem Comedian Andy Kaufmann („Man on the Moon“). Nur drei der Songs haben Rock-Charakter, der Großteil des Albums ist in einen im Dunkel glitzernden, teils auch unterschwellig drohend klingenden organischen Sound getunkt, dem Zeit und Moden scheinbar nichts anhaben können.

R.E.M. - "Man on the Moon"

Die Videos zu den Singles haben viel zum Status des Albums beigetragen, jedes ist ein Kunstwerk für sich. Auch das geheimnisvolle Cover gehört zum Mythos, Michael Stipe hat die Stern-Figur fotografiert, die Teil des Zeichens eines Motels am Biscaine Boulevard in Miami war. Das Motel befand sich in der Nähe der Criteria Studios, wo die Band viele der Songs aufnahm.

Es gibt über „Automatic for the People“ nichts Schlechtes zu sagen, außer, dass der Band kein solch kohärentes, konzessionslos dringliches Werk wieder gelang. Auch, wenn das Jammern auf hohem Niveau ist: Denn einige gute bis sehr gute Alben sollten noch folgen.

Auf Tournee ging die Band aber erst wieder nach der nächsten Platte.

