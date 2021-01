Neue Ausstellung gestattet Annäherung an Holocaust-Überlebende auf besondere Art

Blick in die Ausstellung „Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat – eine Hommage an Éva Fahidi-Pusztai“

Erfurt. Eine Ausstellung am Erinnerungsort „Topf & Söhne“ in Erfurt erlaubt eine besondere Annäherung an Éva Pusztai, die den Holocaust überlebte.

Man schält acht säuerliche Äpfel, kocht sie auf zusammen mit der Schale einer Zitrone, Zucker und etwas Zimt… Der Duft der Heimat, den sie als Erinnerung an den Ort mitnahm, der alles auslöschte. Éva Pusztai war 18, als sie ihre jüdische Familie in Viehwaggons sperrten und nach Auschwitz brachten. In der Baracke erzählten sich die Frauen, halb verrückt vor Hunger, von ihren liebsten Gerichten. So beschreibt sie es in ihrem Buch „Die Seele der Dinge“.

59 Jahre hatte sie gebraucht, um darüber sprechen zu können. Über jenen Moment an der Rampe von Auschwitz, als Mengele mit einer Handbewegung Mutter und Schwester ins Gas schickte. Über den Rauch aus den Schornsteinen, der nach Tod roch. Über die Allgegenwart des Hungers. Und nein, sie lassen sich nicht verarbeiten, nicht überwinden, diese Traumata. Sie bleiben. Man kommt, sagt sie, immer wieder an diesen Punkt zurück. An diesen Augenblick an der Rampe. Wenn unter dem Unterbewussten noch eine Schicht läge, hätte sie die Erinnerungen dorthin geschoben.

Die Sätze stammen aus einem Gespräch, das die Thüringer Journalistin Blanca Weber in einem Podcast aufgezeichnet hat. Im vorletzten Sommer hatte sie gemeinsam mit dem Fotografen Norman Hera Eva Pusztai in Budapest besucht. Aus den Bildern und den Gesprächen haben sie am Erinnerungsort „Topf & Söhne“ in Erfurt eine Ausstellung gemacht, die eine Annäherung auf besondere Art gestattet. An den Menschen Eva Pusztai. An die Frage, was es bedeutet, eine Überlebende zu sein. Ob es ein Glück nach Auschwitz geben kann.

Die Seele der Dinge

Es sind kurze Einspielungen, die Erinnerungen eher reflektieren als beschreiben. Ein Blick in die Seele der Dinge. Heimatverlust zum Beispiel. Als sie nach dem Krieg vor ihrem Elternhaus in Debrecen steht, wird sie von fremden Leuten abgewiesen. Wenn man, sagt sie, in frühen Jahren seiner Wurzeln entrissen wird, bleibt man es für den Rest des Lebens: Wurzellos. Weil die verlorene Heimat immer stärker bleibt, als jede Möglichkeit einer neuen. Sie weiß deshalb, sagt sie, was ein Flüchtlingskind empfindet.

Sie spricht über Schuld und Strafe. 2015 war sie Nebenklägerin im Prozess gegen den „Buchhalter von Auschwitz“ Oskar Gröning. Zwei Wochen saß sie im Gerichtssaal und er, Gröning, habe nichts begriffen von seiner Schuld. Um ein Urteil, sagt sie, ist es ihr nicht gegangen. Vor einem deutschen Gericht bezeugen zu können, was geschehen ist: Es kam einer Erlösung gleich. Die Ausstellung erzählt den Holocaust aus der Perspektive der Überlebenden. Das macht sie besonders und kostbar, weil die Zeit verrinnt. Es ist ein Verdienst des Erinnerungsortes, viele solcher authentischen Zeugnisse aufgezeichnet, in ihren Nuancen ausgelotet zu haben. Man muss fragen, solange man noch fragen kann.

Éva Pusztai träumt nicht, zum Glück. Bücher, Musik, Bewegung, die Freude am Kochen und am gemeinsamen Essen: Sie sucht sich gezielt Dinge im Leben, die gut und schön sind. Das Leben muss immer stärker sein. Vielleicht ist das ihre wichtigste Botschaft zu diesem Tag.

Die Ausstellung wird am 30. Januar online eröffnet und ist auch digital zugänglich unter: www.topfundsoehne.de