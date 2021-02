Neue Ausstellung gestattet Annäherung an Holocaust-Überlebende auf besondere Art

Blick in die Ausstellung „Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat – eine Hommage an Éva Fahidi-Pusztai“.

Erfurt. Eine Ausstellung am Erinnerungsort „Topf & Söhne“ in Erfurt erlaubt eine besondere Annäherung an Éva Pusztai, die den Holocaust überlebte.

Man schält acht säuerliche Äpfel, kocht sie auf zusammen mit der Schale einer Zitrone, Zucker und etwas Zimt… Der Duft der Heimat, den sie als Erinnerung an den Ort mitnahm, der alles auslöschte. Éva Pusztai war 18, als sie ihre jüdische Familie in Viehwaggons sperrten und nach Auschwitz brachten. In der Baracke erzählten sich die Frauen, halb verrückt vor Hunger, von ihren liebsten Gerichten. So beschreibt sie es in ihrem Buch „Die Seele der Dinge“.