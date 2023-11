Neuer Bildband über Eisenach

Eisenach. Das Buch von Christopher Launert versammelt rund 100 Schwarz-Weiß-Fotos nebst kenntnisreichen Bildtexten.

Im neuen Bildband „Eisenach“ (Wartberg-Verlag, 72 Seiten, 17,90 Euro) versammelt der mehrjährige Leiter des örtlichen Stadtarchivs Christopher Launert „Fotografien aus den 80er-Jahren“. Das Buch beschäftige sich mit „einer Zeit, die geprägt war vom zunehmenden Zerfall sowohl des Systems als auch der Stadt selbst und dem Versuch der Eisenacher, das zu erhalten, was ihnen gehört“, schreibt Autor Launert im Vorwort.

Kleine Völkerwanderungen beim Schichtwechsel

Die rund 100 Schwarz-Weiß-Bilder stammen vorwiegend aus dem Stadtarchiv. Aufnahmen sozialistischer Neubauten, etwa in Sophien- und Jakobstraße, stehen neben Fotos von innerstädtischen Abrissarbeiten. Einkaufsläden wie die „HO Spielwaren“ am Karlsplatz oder das Kaufhaus „Magnet“ wechseln mit Ansichten aus den Stadtteilen. Auf Lutherhaus und Wartburg folgen Impressionen der lokalen Industrie. So zeigt ein Foto das Automobilwerk Eisenach (AWE), dessen Schichtwechsel kleinen Völkerwanderungen glichen, wie Launert im Buch kenntnisreich berichtet.