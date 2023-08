Nicht ohne seinen Hund: Tenor Björn Casapietra kommt nach Thüringen

Gera/Eisenach. Opernsänger Björn Casapietra wird bei seinen zahlreichen Gastspielen stets von Golden Retriever Sir Winston begleitet. Im Herbst kommt der Tenor nach Thüringen.

Wenn der Opernsänger Björn Casapietra am Samstag, 30. September, in Eisenach und am Samstag, 14. Oktober, in Gera auftritt, wird er von seinem Golden-Retriever-Rüden Sir Winston begleitet.

„Nicht nur bei meinen Konzerten, ich habe mir damals geschworen, wo ich bin, da ist mein Hund“, erzählt der vieltourende Künstler. „Sir Winston hat im Canal Grande von Venedig gebadet, er war mit am Eiffelturm, mit in London, er kennt Cornwall, Italien, Frankreich und war sogar mal live mit in einem Fernsehstudio des MDR. Und hat am Ende der Sendung den Glückskeks gegessen, der eigentlich für mich gedacht war.“

Da der Golden Retriever die Ausbildung zum Therapiehund gemacht habe, dürfe er sogar mit ins Museum. „Er hat die Mona Lisa gesehen im Louvre“, führt Casapietra weiter aus.

Musik soll nach Ansicht des Tenors heilen

In Eisenach und Gera wird Björn Casapietra sein Programm „Die schönsten Himmelslieder“ präsentieren. Die ausgewählten vertonten Gebete sind seiner Meinung nach „genau die richtigen Lieder zur richtigen Zeit“. Casapietra spielt mit diesen Worten auf Pandemie und Ukrainekrieg an. „Musik hat jetzt eine Aufgabe und die lautet: heilen!“, ist er überzeugt. Deshalb wird er unter anderem Schuberts „Ave Maria“ singen sowie Leonard Cohens „Halleluja“.

Im Freistaat ist der Künstler immer wieder zu Gast. „Und ich liebe Thüringen“, sagt er, „es ist von der Landschaft her mein absolutes Lieblingsbundesland.“ Vielleicht schaut ja bei seinen Auftritten auch unverhofft wieder Sir Winston vorbei – so wie neulich zum Beispiel in Wolfsburg.

„Wir hatten die Tür zur Garderobe nicht richtig verschlossen. Das Publikum hat es natürlich geliebt.“ Der Hund war den ganzen Abend ruhig, nur am Ende, als Björn Casapietra das berühmte „O Sole Mio“ schmetterte, fing das Tier an, „ein bisschen wie ein Wolf zu heulen. Das war schon witzig.“

Tierische Unterstützung in schwierigen Zeiten

Auch über schwierige Phasen hat der Hund dem Sänger hinweggeholfen: „Ganz besonders nach meiner Scheidung und dem Verlust meiner Mutter wurde er für mich mehr als nur ein Tier.“

Die Termine für „Die schönsten Himmelslieder“: Samstag, 30. September, 18.30 Uhr, Nikolaikirche Eisenach sowie Samstag, 14. Oktober, 18.30 Uhr, Marien-Kirche, Gera-Untermhaus, Weitere Infos: www.casapietra.de.