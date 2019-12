Die niederländische Sängerin Qeaux Qeaux Joans gibt am 29. Dezember ein Konzert in Nordhausen.

Nordhausen. Qeaux Qeaux Joans tritt am Sonntag in der Cyriaci-Kapelle auf.

Niederländerin gibt in Nordhausen Konzert zwischen den Jahren

Die niederländische Sängerin Qeaux Qeaux Joans macht am Sonntag, 29. Dezember, auf ihrer Deutschlandtour in Nordhausen Station. Sie wird 20 Uhr ein Konzert in der Cyriaci-Kapelle geben. Mit ihrem Debüt „No Man’s Land” schaffte die Sängerin es auf Anhieb in die holländischen Album-Charts. Sie teilte die Bühne mit Bobby McFerrin und tourte mit Beth Hart und Seasick Steve. Ihre wandelbare Stimme brachte ihr Vergleiche mit Norah Jones, Feist und Leslie Clio ein. Sie zelebriert dennoch ihren ganz eigenständigen Singer/Songwriter-Pop, voller Blues und Soul, heißt es in der Ankündigung. Auf der Bühne lebt Qeaux Qeaux Joans die Musik. Mit ihrem sehnsuchtsvollen Gesang und ihrer charismatischen Erscheinung transportiert sie Emotionen, die über die betörende Poesie ihrer Songtexte noch hinausgehen. Begleitet wird die Sängerin von Regina Mudrich auf der Violine.

Tickets sind beim Ticketshop Thüringen, bei der Stadtinfo, bei der Buchhandlung Rose, bei den Filialen von Delikatessen Brettschneider, Eventim und an der Abendkasse erhältlich. In der Kreismusikschule erhalten Schüler der Musikschulen und ihre Familien sowie Angestellte der Musikschule Rabatt.