Foto: Henning Most

Sondershausen. Die Ausstellung in der Galerie ist nicht möglich. Nun werden die Bilder in Schaufenstern der Innenstadt gezeigt.

Nikolaus-Malwettbewerb in Sondershausen

Über 50 Nikolaus-Bildnisse von Kinderhand sind zum Malprojekt des Schlossmuseums eingegangen. Eigentlich sollten sie in der Galerie am Schlossberg ausgestellt werden. Dazu kam es wegen der Schließungsverordnung nicht. Einige Geschäfte erklärten sich bereit, die Bilder in ihren Schaufenster auszustellen. Bei Melanie Meng von der Residenz-Buchhandlung sind auch einige Bilder zu sehen. Alexander Strien von der Touristinformation hatte nicht lange gebraucht, um die Bilder zu verteilen.