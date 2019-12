Erfurt. Erfurt bekommt ein neues Musik-Festival. „Jazz in the City“ startet im Sommer 2020 mit einer zweitägigen Auftaktveranstaltung und schon jetzt kann man sich Tickets zum Frühbucher-Rabatt sichern.

Noch bis 24.12. Karten für „Jazz in the City 2020“ zum Frühbucher-Rabatt sichern

„Jazz, Jazz, Jazz…“ – Helge Schneider würde sich sicher freuen, wüsste er, dass für seine Lieblingsmusik ein neues Festival geboren wurde. Nach gelungenen Auftaktveranstaltungen im Herbst dieses Jahres, unter anderem mit Grammy-Gewinner Herbie Hancock, starten die Macher von „Jazz in the City“ im kommenden Sommer in Erfurt durch. Soll am 5. und 6. Juni der Zughafen zwei Tage lang eine Bühne für die vielen Variationen vom Jazz sein.

Nils Landgren Funk Unit spielte auch schon zur Kultur-Arena in Jena. Foto: Tino Zippel Foto: Tino Zippel / OTZ

Neben Weltstars wie Ron Carter, der mit seinem „Golden Strike Trio“ in die Thüringer Landeshauptstadt kommen wird, werden auch hierzulande bekannte Jazz-Größen wie die aus Braunschweig stammende Jazz-Rock-Band Jazzkantine sich die Bühne teilen. Zudem konnte die Nils Landgren Funk Unit verpflichtet werden, deren Kopf und Namengeber seit 25 Jahren eine außerordentliche Karriere als Posaunist, Sänger und Produzent hingelegt hat.

Ein Heimspiel wird es für die mittlerweile auch über die Grenzen des Freistaates bekannte Nerly Big Band werden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch im übernächsten Jahr Großmeister Helge Schneider mit seinen „Fire Fuckers“ nach Erfurt um seine Definition von „Jazz, Jazz, Jazz…“ zum Besten zu geben.

Übrigens: Wer noch Geschenke fürs unter-den-Weihnachtsbaum-legen braucht, kann sich noch bis 24. Dezember Karten für das zweitägige Jazz-Festival in Erfurt zum attraktiven Frühbucherrabatt sichern.

Das bisher bestätigte Line-up für Jazz in the City 2020

Freitag (5. Juni 2020)

Jazzrausch Bigband

Chris Botti

Jazzkantine

RYMDEN

Samstag (6. Juni 2020)

Nils Landgren Funk Unit

Ron Carter Golden Striker Trio

Vincent Peirani Quintet

Kadri Voorand

Hier finden Sie mehr Infos zum Jazz-in-the-City-Festival sowie zum Kartenvorverkauf in unserem Ticketshop (5. Juni 2020 und 6. Juni).