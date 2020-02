Der Geschichts- und Altertumsverein Nordhausen wählte einen neuen Vorstand, in dem es einige Veränderungen gibt.

Nordhausen. Hans-Jürgen Grönke bleibt weiter an der Spitze des Vereins. 2020 steht zudem ein Jubiläum ins Haus.

Nordhäuser Geschichtsfreunde wählen neuen Vorstand

Die Mitglieder des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins haben sich vor Kurzem zu ihrer Jahreshauptversammlung im Vereinshaus „Thomas Mann“ eingefunden. In deren Rahmen wurde ein neuer Vorstand gewählt. Für die nächsten zwei Jahre steht Hans-Jürgen Grönke weiter an der Spitze des Vereins. Als Stellvertreter steht ihm Wolfram Theilemann zur Seite. Paul Lauerwald, der auch die Jahreshauptversammlung leitete, fungiert wieder als Schriftführer, während sich Gert-Dietrich Reuter letztmalig um die Finanzen kümmert. Zudem wurden als Beisitzer Marie-Luis Zahradnik und Vincent Eisfeld gewählt. Hans-Georg Backhaus, der sechs Jahre gemeinsam mit Marie-Luis Zahradnik für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnete, trat aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl an, teilte der Verein mit.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte der Vorsitzende auf das vergangene Jahr zurück. Vor allem die neun abendfüllenden und mit Lichtbildern untersetzten Vorträge im Museum Tabakspeicher hätten wieder bei den Vereinsfreunden wie auch bei den zahlreichen Gästen großen Anklang gefunden. Insgesamt hatte der Verein 17 Veranstaltungen im Angebot. Darunter die traditionelle Bus-Exkursion, diesmal mit Ziel Hildesheim und Umgebung, sowie zwei Auto-Exkursionen, die nach Bad Sachsa und Herzberg sowie nach Benneckenstein, Tanne und Sorge führten. Zudem organisierte Vorstandsmitglied Marie-Luis Zahradnik zwei Führungen über den Jüdischen Friedhof.

Auch in diesem Jahr gehören neun Vortragsabende, eine Bus- und zwei Auto-Exkursionen, zwei Wanderungen, Arbeitseinsätze und mehrere Führungen über den Jüdischen Friedhof zum Programm. Zudem steht das 150-jährige Bestehen des Vereins an, das angemessen gewürdigt werden soll.

Mit Bestürzung nahmen die Vereinsfreunde die Nachricht auf, dass in einer Informationsveranstaltung Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) davon sprach, dass im Laufe des Jahres das Vereinshaus „Thomas Mann“ veräußert werden soll.