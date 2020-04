Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Theater verlängert Spielpause bis 31. Mai

Aufgrund der jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung im Rahmen der Corona-Pandemie ist das Nordhäuser Theater gezwungen, die Einstellung des Spielbetriebes bis zum 31. Mai 2020 zu verlängern. Aus diesem Grund müssen sämtliche Veranstaltungen in allen Spielstätten abgesagt werden. „Dieser Shutdown betrifft auch geplante Gastspiele in all unseren Spielorten sowie Abstecherkonzerte des Loh-Orchesters“, berichtet Theater-Sprecherin Anne Hagedorn. Intendant Daniel Klajner bittet das Publikum solange um Verständnis und Geduld, bis der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

