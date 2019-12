Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen sollte mit dem Königspaar werben

Nicht nur die historischen Fundamente Nordhausens stehen im Kontext zum Königspaar Mathilde und Heinrich I., basierend auf Fragmenten. Nordhausen selbst beruft sich auf eine erste urkundliche Erwähnung im Jahr 927 in einem Schriftstück. „Nordhuse“ fand seine Existenz wohl aber früher, auch erste Erwähnungen werden davor zitiert.

Besonders bedeutend ist auch Königin Mathilde, der die Einrichtung eines Damenstiftes in „Nordhusa“ anno 961 zugeschrieben wird. Mathilde gilt durchaus als die „grande figure dynastique“ – wie auch Heidelore Kneffel in einer kunsthistorischen Ausstellung huldigte. Das Königspaar hat einen bedeutenden Platz in der deutschen Geschichte und Nordhausens. Auch die Frage Unesco Kulturerbe stellt sich für Nordhausen durchaus noch. Es gilt, dass mit Heinrich I. erstmals ein Sachse ein kriselndes Ostfrankenreich anführte. Quasi am historischen Scheitelpunkt pangermanischer Geschichte hin zu neuen Strukturen. Brutal war diese Zeit. Wir wissen um blutige Adelsfehden. Plündernde und brandschatzende wohl ungarische Reiterhorden fielen in unsere Heimat ein.

Heimat erfährt einen Entwicklungsschub

Heinrich I., der von Königin Mathilde beraten wurde, vollzog gewissermaßen eine deutsche Einheit. Es konnten erfolgreich und gemeinsam die Ungarn besiegt werden (933). Gerade unsere nähere Heimat erfuhr nachweislich einen Entwicklungsschub, beschreiben die heutigen Gelehrten. Aber auch Brandenburg, Meißen und vieles, vieles mehr sollte an dieser Stelle genannt werden, was aber den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.

Aber was bedeutet das Königspaar heute? Das Königspaar ist ein großes Pfund, worauf sich Nordhausen historisch und touristisch mehr besinnen könnte, auch im eigenen Interesse. Wie wäre ein Mathildentag in Nordhausen oder eine kulturhistorische Verbindung Nordhausens nach Quedlinburg? Es könnten sich noch andere Beziehungen ergeben, deren Nachweis einer Sensation gleichkäme: Schauen wir nach Merseburg oder in den Naumburger Dom (Unesco Kulturerbe). Da rätseln Generationen um die 13. Stifterfigur aus dem 13. Jahrhundert. Zu der Zeit darf man eine Renaissance für Mathilde unterstellen. Diese 13. Stifterfigur im Naumburger Dom schreibt der Autor gewagt und thesenhaft Königin Mathilde zu. Was wäre, wenn Uta in der Tat Mathilde ist?

Der Autor ist ein Heimatforscher aus Niedersachswerfen.