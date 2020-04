Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur 110 Zuschauer im Nationaltheater?

Herr Weber, Minister Hoff musste die Theater ausbremsen, bis 31. August. Was bedeutet das fürs DNT?

Das ist eine harte, aber konsequente Entscheidung. Zunächst habe ich gezuckt, denn einerseits fiel auch unsere Prognose, wieder spielen zu können, sehr ungünstig aus. Andererseits hatten wir Pläne für erste Schritte im Kopf. Nun müssen wir überlegen, wie es im Herbst wieder losgehen kann und wie wir Ende Mai unter Einhaltung der Pandemie-Regeln in Probensituationen zurückfinden. Wir sind nicht zur Arbeitsunfähigkeit verurteilt und werden unser Theater schrittweise wieder in Gang setzen, mit dem klaren Ziel: ein, zwei Schlaglichter setzen zu können und das Kunstfest im September zu eröffnen.

Proben unter Corona-Regeln – was kann das denn heißen?

Die 1,50-Meter-Abstandsregel ist für Theaterproben ungewohntes Terrain und auch nicht einfach anwendbar. Eine Orchesterprobe auf Abstand erscheint undenkbar und ist bestenfalls für einzelne Instrumentengruppen möglich. Im Chor kann man einzelne Stimmgruppen versammeln. Jeweils den Männer- oder den Damenchor zusammenzubringen, wäre schon eine Herausforderung. Den gesamten Chor zu vereinen, damit er einen gemeinsamen Klang entwickeln kann, sehe ich in den nächsten Wochen nicht. Für unsere Oper- und Schauspielensembles gilt dies ebenfalls. Zugleich sind in allen Bereichen Impulse und ein Drängen spürbar, endlich wieder was zu machen. Das will ich auch! Allerdings ist unsere Arbeit mit den höchsten denkbaren Risiken versehen: Wir sind auf Nähe und Körperkontakt angewiesen. Das wird längerfristig Thema sein.

Und die Abstandsregel betrifft später ja wohl auch das Publikum.

Ja, denn sie wird auch noch eine ganze Weile lang gelten. Wir haben gerechnet, was das für das große Haus hieße: Wir kamen auf circa 110 Besucher. Für eine Liebhaberveranstaltung wäre das sicherlich gut, als Dauerlösung aber ineffizient und nicht das, was Theater ausmacht. Wir sind ein kommunikatives Medium und brauchen Zugänglichkeit. Die wird es auch wieder geben. Wir müssen uns mit Geduld und Fantasie darauf zubewegen.

Was wird aus dem bereits vorgestellten Spielplan für 2020/21?

Zunächst geht es auch um einen Auftakt des Theaters, der einlädt und zeigt: Wir sind wieder da! Eine Idee dafür wäre Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“, ein Stück ohne Text, in dem die einzelnen Figuren einen Platz kreuzen. Es geht um Begegnung. Daran könnten wir alle Sparten beteiligen. Bis dahin sind neben unseren Videoclips kleinere Formate, vielleicht als Interventionen im öffentlichen Raum vorstellbar. Immer im Rahmen dessen, was geht. Alle weiteren Spielplanüberlegungen sind zu überprüfen.

Sie planen also fast komplett um?

Das ist als Situation neu. Mir fallen da die Neunziger ein. In der DDR boten Theater Orientierung. Nach der Wende liefen alle Versuche der Öffnung für neue Ästhetiken und Autoren ins Leere, weil sich die Leute für andere Dinge interessierten. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Aber wir müssen Prognosen anstellen. Wenn ein Sinfoniekonzert wieder möglich ist, wird die „Hütte“ voll sein! Auch bei Premieren oder anderen Events. Aber für unser Repertoire kann ich mir derzeit schwer vorstellen, in eine Normalität zurückkehren zu können, wie wir sie über sieben Jahre lang aufgebaut haben. Viele Menschen werden jeden Euro einmal mehr umdrehen. Wir müssen uns längerfristig auf eine andere Wahrnehmung und Einnahmesituation einstellen. Mit welchen Vorhaben können wir das Haus für viele öffnen, die bisher nur auf der Schwelle standen, und zugleich für diejenigen da sein, die das besondere künstlerische Programm suchen?

Ich möchte mich deshalb sehr herzlich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken. Die Schließung des DNT ist eine Zäsur für die Stadt und wird mit großer Zugewandtheit mitgetragen. Auch die hohe Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine große Rückenstärkung.

Was wollen Sie hinüber retten?

„Ariadne auf Naxos“ und „Wilhelm Tell“, aber auch „My Fair Lady“ würden wir gern mitnehmen. Die geplante „West Side Story“ kommt, sobald wir es ermöglichen können. Sie ist mit 30 Jugendlichen aus Weimar vorgeprobt. Für das Musical „Cabaret“ gibt es die Hoffnung, ab Juni Proben aufzunehmen. Das müssen wir noch im Detail diskutieren und vor allem Pandemie-Konzepte für jedes Projekt ausarbeiten!

Wie blicken Sie gerade insgesamt auf den Stellenwert der Kultur?

Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass ohne den höchsten Einsatz aller Kräfte im medizinischen und Versorgungsbereich das Maß an Normalität in diesem Ausnahmezustand undenkbar wäre. Mich beschäftigt, dass Kultureinrichtungen in der öffentlichen Debatte zu wenig vorkommen. Kleine Theater und die freie Szene, Museen und kleine Galerien oder eben größere Theater sind keine Luxusartikel. Sie gehören zur Grundversorgung in unserer Demokratie. Diese können wir alle momentan gerade nicht gewährleisten. Das Recht auf Teilhabe an Kunst und Kultur ist somit eingeschränkt. Daraus leiten sich in der Gesellschaft Defizite ab!

Und wo genau erleben Sie die Defizite der öffentlichen Debatte?

Wenn bundesweit viel stärker über Biergärten und Möbelhäuser diskutiert und Kultur nicht benannt wird, obwohl wir eine so ausgeprägte Kulturlandschaft haben, dann registriere ich das als Defizit. Es braucht das Bewusstsein, dass etwas fehlt. Um uns langsam der Normalität anzunähern, bedarf es einzelner Schritte und klarer Prioritäten. Aber es bedarf auch der Aufmerksamkeit für die Verluste an Grundrechten: Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Teilhabemöglichkeiten an Kunst und Kultur.

Sie befürchten, dass die Kultur aus dem Sichtfeld gerät?

Nein. Ich befürchte aber, dass wir in einem Jahr als Gesellschaft ausrechnen, wie groß der Schuldenberg ist und was davon abgetragen werden muss. Da wird die Kultur als Möglichkeit zu kürzen wieder ganz oben auftauchen. In Thüringen gibt es seitens der Staatskanzlei klare Aussagen, gegensteuern zu wollen und die Kultur zu unterstützen. Das ist bemerkenswert! Wir haben auch in Weimar eine Stadtspitze mit einer klaren progressiven Haltung zur Kultur. Und trotzdem werden wir alle gemeinsam in die Bütt gehen müssen. Und dann werden wir sehen, was geschieht. Ich bin deshalb mit vielen Partnern über langfristige Strategien im Gespräch.

Inwiefern kann die Zwangspause der Besinnung darüber dienen, wie Sie bislang Theater gemacht haben und wie Sie es künftig tun werden?

Als der Lockdown losging, wurde das Alltagsgeschäft für mich radikal überschaubar. Aber Raum zum Nachdenken? Die meisten stehen familiär, sozial, existenziell unter einem Druck, der freies Nachdenken schwer macht. Die, die es können, sind deshalb dazu verpflichtet. Für das Theater frage ich mich, wie wir in Zukunft arbeiten können und sollten: Wie viele Produktionen im Jahr sind richtig? Welche Facetten in der Stadt müssen wir unbedingt bedienen, welche Räume haben wir offengelassen, welche vielleicht unnötigerweise angefüllt? Zukunft kreativer zu denken als im Moment kann man jedenfalls selten.