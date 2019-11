Pellkartoffeln und Quark bei Joop

Das Leben, das lässt sich mit einigem Abstand sagen, findet manchmal ungewöhnliche Wege. Er selbst konnte kaum ahnen, was ihm später widerfuhr. Ihm, dem eifrigen Kulturwissenschaftler, der sich als Kulturoffizier der Nationalen Volksarmee Meriten auf dem Feld des Schöngeistigen verdiente, die Soldaten nach Dienstschluss mit Theater, Lesungen, Film, Fasching und Konzerten unterhielt und offenbar von Beginn an ein Organisationstalent mit Händchen zu sein gewesen scheint. Ihm also sollte es vergönnt sein, Jahrzehnte später in Paris mit dem Weltbürger Karl Lagerfeld in dessen mondäner Residenz zusammenzutreffen, im noblen Hotel Ritz zu nächtigen und dazu beizutragen, dass der Chanel-Designer im Frühjahr 2005 zur Eröffnung seiner Fotoausstellung „Hommage an Lyonel Feininger“ im Kunsthaus erschien. Für Hans Jürgen Giese ist dieses Ereignis unvergessen.

Am Montag wird er, dessen Name sich untrennbar mit dem Kunsthaus Apolda Avantgarde verknüpft, 70 Jahre alt. Chapeau! Dass der in Binz Geborene, der dort das Licht der Welt erblickte, weil sein Vater im Kurhaus als Musiker ein Engagement hatte, fortan kürzer tritt, ist nicht zu erwarten. Der Rentner und ehrenamtliche Avantgarde-Geschäftsführer Hans Jürgen Giese plant, koordiniert, pflegt emsig Kontakte und schaut bereits weiter auf Ausstellungsprojekte bis 2023 voraus. Im Kunsthaus als Leuchtstern muss es brummen. Giese sorgt ganz sicher dafür. Aktuell läuft dort die Lyonel-Feininger-Ausstellung bestens. Die Besucher strömen. Dass er einst mit dem „Weimarer Land als Feiniger-Land“ einen Nerv bei Lagerfeld traf, freut Giese bis heute. Zumal die aktuelle Schau eben auch den bisher der breiten Öffentlichkeit unbekannten Karikaturisten, den Comic-Strip-Zeichner Feiniger thematisiert, als den der Kunstkenner Lagerfeld „den Kirchenzeichner“ schon seit jeher schätzte. Dass Lagerfeld damals ins Provinzstädtchen reiste, betrachtet Giese noch heute als „das wohl größte gesellschaftliche Ereignis Apoldas“. Wolfgang Joop, mit dem er in Potsdam Pellkartoffeln mit Quark aß, und dessen Zeichnungen später im Kunsthaus zu sehen waren, reiht sich da ebenso in die Ära Giese ein wie Rudolph Moshammer nebst Yorkshire-Hündin Daisy. Den exzentrischen Modedesigner, mit dem er im April 1999 auch mit der Kutsche durch Weimar rollte, konnte er als Marketingträger für den Apolda European Design Award gewinnen.

Ein Mann mit Ideen und Durchsetzungskraft Der Design-Preis ist ein Projekt des Netzwerkers Giese, der verheiratet ist, seit 1978 in Niederroßla wohnt, einen Sohn und längst auch ein Enkelkind hat. Das Avantgardistische, das junge Modedesigner mitbringen, und die Textiltradition der Stadt sieht er im Award verknüpft und jüngst in der nunmehr zweiten „Designerin in Residence“ verkörpert. Dass Giese, der Elektromechanik studierte und am Leipziger Literaturinstitut den zweiten seiner insgesamt drei Abschlüsse machte, ein Mann mit Ideen und Durchsetzungskraft ist, steht außer Zweifel. Nicht nur zu DDR-Zeiten bekam dieser schnauzbärtige Kulturmensch mit dem immergleichen Scheitel, dem zuweilen noch der schnarrenden Tonfall des Militär anzumerken ist, die Chance, seine Leidenschaften zum Beruf zu machen. Der Landrat des Kreises Apolda, Hans-Helmut Münchberg, erkannte das Talent, machte ihn 1990 zum Kulturamtsleiter. Später kümmerte sich Giese auch um die Wirtschaft, Radwege, Tourismus, Kreismesse, Heimattag und so fort. Kurzum: Der Tausendsassa hatte „Spielraum“. Später zog er in Münchbergs alten Amtssitz mit dem Kunsthaus ein. Im Sommer 1995 ward es eröffnet. Klar, dass er auch zu den Mitbegründern der Avantgarde gehört. Zusammen mit Klaus-Dieter Böhm und weiteren, mit dem er damals im Geiste verbrüdert war. Bei den ersten Ausstellungen 1993 Salvador Dalí im Schloß und 1994 Picasso in der alten Stadtbibliothek hatte der Jubilar selbstredend seinen Anteil. Nicht immer war er unumstritten. Das gehört zur Wahrheit. Giese trägt die Seele zuweilen auf der Zunge. Nicht jedem passt das. Er kann solches ab. Nun, da er altersweise ist, erst recht. Charmant kann er sein und manchmal blitzt sein bubenhafter Schalk auf. Meist hat der dann wieder ein Ausstellungsvorhaben unter Dach und Fach gebracht. Giese ist begeistert. Und er kann begeistern. Das macht diesen agilen Senior sympathisch. Seine Frau Ilona hielt ihm stets den Rücken frei. Das weiß er zu schätzen. Dass er tun durfte, was ihm Freude bereitete, dafür ist er dankbar. Klammheimliche Freude ergreift ihn noch heute, wenn er denen, die anderswo dank Hochkultur ihren Dünkel pflegen, hier mit hochkarätigen Ausstellungen ein Schnippchen schlagen kann. Eben weil von Apolda bis heute manches so nicht erwartet wird. Dass die Stadt die traditionell strikte Zuweisung eines proletarisch-schmuddeligen Images aufweichen konnte, das ist dem Kunsthaus, mithin diesem Kunst-Berserker zu verdanken.