Heiligenstadt. Das Leipziger Kabarett sinnt darüber nach, was „fairboten“ ist.

Pfeffermühle kommt nach Heiligenstadt ins Kulturhaus

Bissig, sarkastisch und Tabus nicht scheuend – die „Leipziger Pfeffermühle“ ist am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr zu Gast im Eichsfelder Kulturhaus. Unbeirrt und unerschrocken zeigen sie, was eigentlich „Fairboten“ ist. Aber Achtung: Was die Gäste zu sehen bekommen, ist die nackte Wahrheit. Und die ist oft genug zum Lachen komisch.

Der Volksmund sagt: „Sich regen, bringt Segen“. Aber wenn man dann zur Tat schreitet, eingreift, hilft oder Partei ergreift, ist das oft verboten. Ist das fair? Die Leipziger Pfeffermühle sagt dazu unmissverständlich: „Nein! Haben Sie Mut! Helfen Sie einem Lehrer, wenn er mit Helikopter-Eltern kollidiert! Kümmern Sie sich um arbeitslose Dackel! Singen Sie im Fahrstuhl, der stecken bleibt, auch mal die Internationale! Pflegen Sie das Personal in Pflegeberufen! Rufen Sie dem kleinen Mann zu: Es kommt nicht auf die Größe an!“

Eintrittskarten gibt es zu 24,50 und 23,50 Euro an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses Heiligenstadt, 03606/608060, oder online unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.