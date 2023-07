Poetin und Ikone: Anne Clark kommt auf die Weimarer Seebühne

Anne Clark, hier bei einem Konzert vor einigen Jahren in Jena, bestreitet den dritten Seebühne-Abend am Samstag.

Weimar. Am Samstag gastiert die britische Poetin und Sängerin Anne Clark zusammen mit ihrer Semi-Akustik Band in Weimar. Das müssen Besucher wissen.

Zwei Konzerte sind schon durch: Nach Ben Harper und der Weimarer Staatskapelle wird an diesem Samstag, 22. Juli, die britische Poetin und Sängerin Anne Clark mit ihrer Semi-Akustik Band auf der Seebühne im Weimarhallenpark erwartet. Stattfinden wird das Konzert im Rahmen des Schallkultur-Festivals, das in diesem Jahr noch mit drei weiteren Konzerten an verschiedenen Lokations aufwartet. Am 4. August gastiert etwa Gregory Porter auf der Seebühne und beschließt damit die Open-Air-Konzertreihe im Weimarhallenpark.

Line-Up: Support startet in Weimar bereits um 18.30 Uhr

Anne Clark, so heißt es in der Ankündigung, gilt nicht nur als große Poetin und Ikone der Musikgeschichte, sondern auch als Pionierin der Spoken-Word-Kunst. Stets darauf bedacht, neue Standards in ihren Performances zu setzen, blieb die Londoner Künstlerin immer auch in gewisserweise eine Rebellin – wenn auch auf eine bescheidene Art. Eine, die inspiriert von der aufkeimenden Post-Punkszene, bereits in den späten 70er-Jahren die britische New-Wave- und Elektro-Szene aufmischte.

Als Support sollen am Samstag Esperanza Ehrle & Friends den Abend eröffnen. Los geht es um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr, Anne Clark beginnt gegen 20 Uhr. Karten ab 39 Euro sind noch unter www.ticketshop-thueringen.de zu haben.

