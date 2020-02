Polanskis Dreyfus-Film: Keine Anklage in eigener Sache

Colonel Picquart mag keine Juden. Und sein Leben wäre leichter, sagt er seinem General, wenn Dreyfus, der Jude, schuldig wäre. Aber das ist er nicht.

Picquart fand es heraus, nachdem er Chef des nicht nur äußerlich heruntergekommenen militärischen Geheimdienstes wurde. Eben noch war er Prozessbeobachter, als man Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus wegen Landesverrats zu lebenslanger Haft in Verbannung verurteilte.

Dass dies kein ordentlicher Prozess war, wusste er und entschuldigte es mit Gründen nationaler Sicherheit. Inzwischen weiß er, dass es auch ein unfairer Prozess war, voller Fehler und Fälschungen. Kommandant Esterházy ist der Verräter, der militärische Geheimnisse an die Deutschen verkauft.

Generalstab und Kriegsminister wollen davon nichts wissen: Tut nichts! Der Jude bleibt verbannt! Derart, ließe sich sagen, nehmen sie gleichsam Anleihe bei einem berühmten Lessing-Satz.

Roman Polanski, längst legendärer Filmregisseur und französisch-polnischer Jude, der einst mit knapper Not dem Krakauer Ghetto entkam, während seine Mutter in Auschwitz umkam, hat mit Mitte Achtzig einen historischen Thriller über ein immer noch oder schon wieder aktuelles Thema gedreht. Während gerade Juden zu Tausenden Frankreich verlassen, kommt sein Film über Antisemitismus ins Kino, wie er in diesem Land zur vorletzten Jahrhundertwende noch weitaus heftiger grassierte als im deutschen Feindesland.

Das gipfelte seit 1895 in jener Dreyfus-Affäre, in der der Pöbel gegen den und die Juden pöbelte. Polanski zeigt das ebenso deutlich, wie er später Bezüge zur jüngeren Geschichte herstellt: wenn Émile Zolas Schriften verbrannt werden wie 1933 Bücher in Deutschland und man „Tod den Juden“ an Schaufenster schmiert.

Picquart (Jean Dujardin, links) mit seinem jüdischen Kadetten Dreyfus (Louis Garrel) an der Militärakademie. Foto: Guy Ferrandis / Weltkino

„J’accuse“ war 1898 ein Dreyfus-Artikel Zolas gegen Regierung und Militär überschrieben: Ich klage an. Woraufhin der Schriftsteller selbst angeklagt wurde. „J’accuse“ heißt auch Polanskis Film im Original, dessen Drehbuch er mit Robert Harris schrieb, der zuvor darüber einen Roman veröffentlichte, der auf Polanskis Filmidee gründete. Als „Intrige“ kommt der französisch-italienische Film jetzt in unsere Kinos.

Spannung und Anspannung in meist geschlossenen Räumen

Es ist ein Zwei-Stunden-Werk voller Spannung und Anspannung in meist geschlossenen Räumen. Viele von Staubwolken und Rauchschwaden durchzogene Bilder beredten Schweigens. Der Film kommt in seiner allgemeinen Unaufgeregtheit eher fassungslos als empört daher.

Dafür steht, im Zentrum, Jean Dujardin als Picquart, der nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht die Wahrheit an die frische Luft bringen will – und der dafür selbst verhaftet wird. Mit scheinbar wenig Aufwand, aber umso mehr Intensität wird hier ein Unberührbarer zum Betroffenen, der Geradlinigkeit selbst neu entdecken und behaupten muss: eingebettet in ein starkes Männerensemble. Es gibt nur eine wesentliche Frauenfigur: Emmanuelle Seigner (Polanskis Frau), spielt die verheiratete Geliebte Picquarts.

Das ist zu keiner Sekunde ein Historienfilm, das sind immer gegenwärtige Bilder im historischen Gewand. Polanski selbst macht ihn zur analytischen Anklage im Sinne Sartres, der schrieb: „Es ist das Unglück des Antisemiten, ein vitales Bedürfnis nach dem Feind zu haben, den er vernichten will.“

Dass der Film auch gegenwärtig wirkt durch neuerliche Anklagen gegen Polanski, der in den Siebzigern mindestens eine Minderjährige missbrauchte, scheint nahezuliegen. Polanski, der nicht mehr in die USA darf, den aber auch niemand dorthin ausliefert, macht sich in „Intrige“ zu keinem Zeitpunkt selbst zum Opfer antisemitischer Justiz. Er klagt an, aber nicht in eigener Sache.

Ab Donnerstag im Erfurter Kinoklub am Hirschlachufer, im Lichthaus Weimar, im Jenaer Kino im Schillerhof und im Metropol-Kino Gera.