Rauchfrei in 2020: Gruppendynamik bei Entwöhnung sinnvoll

So konkret wie möglich seine Ziele zu formulieren, mache Sinn, erklärt die Leiterin der Geraer Suchtberatungsstelle der Diakonie, Annett Wetterau. Sie ist zugleich Rauchfrei-Trainerin, speziell aus- und regelmäßig fortgebildet durch das Institut für Therapieforschung (IFT) in München. Wer sich also zu Beginn des neuen Jahres den guten Vorsatz hingibt, langfristig rauchfrei leben zu wollen, findet bei ihr professionelle Unterstützung.

Annett Wetterau, Leiterin der Suchtberatungsstelle von der Diakonie in Gera und Rauchfreitrainerin. Foto: Ulrike Kern

Das Münchener Institut offeriert drei verschiedene Rauchfrei-Versionen. Nach ihren jahrelangen Erfahrungen hat sich Annett Wetterau jedoch für die kompakte Variante entschieden: An drei Montagen hintereinander treffen sich die Teilnehmer für jeweils drei Stunden mit ihr. Das sei für die meisten Berufstätigen machbar. Für Betriebe werden im Rahmen eines Aktionstages „Gesundheit“ aber auch Tageskurse angeboten. Angst vor den Entzugserscheinungen „Ich zeige unseren Klienten keine Raucherlunge oder andere Schockbilder. Alle, die hierher kommen, haben ja den festen Vorsatz und wissen um die Gefahren des Rauchens“, erklärt Annett Wetterau. Ihr ist es vielmehr wichtig im Rahmen dieser Verhaltenstherapie die Botschaft zu vermitteln: „Ich steuere mein Verhalten selbst und ich kann es jederzeit selbst ändern.“ Dafür fragt die Trainerin konkret nach Gründen. Mal ist es verstärktes Husten, oder eine ernsthafte Erkrankung, oder dass man die Treppe auf Arbeit wieder ohne zu Keuchen schaffen möchte. In der Gruppe die Entwöhnung anzugehen, hält sie dabei für sinnvoll. Zum einen sei man ganz anders motiviert und wolle natürlich erfolgreich sein. Zum anderen kann man auch von den Erfolgen der anderen profitieren und gemeinsam nach Ersatzhandlungen suchen: Was tun statt Rauchen? „Die meisten haben Angst vor Entzugserscheinungen, doch weniger als 30 Prozent haben tatsächlich welche. Und man kann dem Körper durchaus auch zugestehen, dass er sich ein paar Tage komisch verhält. Das gleiche gilt für das leidliche Thema Gewichtszunahme. Drei bis vier Kilo sind durchaus legitim. Danach kann man mit Bewegung und gesunder Ernährung gegenwirken“, rät Annett Wetterau. Übernahme der Kosten ist möglich Mitten in der zweiten Sitzung wird im Kurs der „Rauchstopp“ verhängt und alle Utensilien samt Tabak einkassiert. „Manche bringen sogar ihre Lieblingsetui oder ihren Aschenbecher mit“, erzählt die Trainerin. „Wir nehmen das alles mit viel Humor.“ Zwei Tage danach ruft sie ihre Klienten an, denn das ist der schwierigste Part. Nikotinpflaster, Kaugummis oder Akupunktur sind in dieser Phase erlaubt. Die Erfolgsaussichten sind übrigens recht gut: Drei Viertel der Teilnehmer schaffen den Absprung. Da Angebote wie dieses den Anforderungen der Krankenkassen und Gesundheitsverbände entspricht, kann man sogar nach Kostenübernahme fragen. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt, bezeichnen sich 74 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren als Nichtraucher, jeder fünfte Nichtraucher in Thüringen ist ein ehemaliger Raucher. Der Freistaat lag bei der letzten Befragung 2017 mit einem Anteil von 26 Prozent Rauchern in der Bevölkerung über dem Bundesdurchschnitt von 22 Prozent und ist damit eines der Länder mit den höchsten Raucherquoten. Der durchschnittliche Rauchbeginn liegt hierzulande bei 17,7 Jahren. Am 13. Januar startet ein neuer Kurs in der Geraer Beratungsstelle, Ludwig-Jahn-Straße 3-5, für den noch Anmeldungen möglich sind. Danach wird wieder eine neue Warteliste eröffnet. E-Mail: Suchtberatung.gera@diako-thueringen.de