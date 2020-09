Allstedt. Eine Sonderausstellung „Dreieck, Rechteck, Kreis, Quadrat - Bauhausreferenzen des Kurses Bildnerisches Gestalten“ wird in Allstedt ab 13. September gezeigt.

Referenz eines Frankenhäuser Kunstkurses an das Bauhausjubiläum

Die Ausstellung „Dreieck, Rechteck, Kreis, Quadrat – Bauhausreferenzen des Kurses Bildnerisches Gestalten“ wird am 13. September, 15 Uhr im Schlossmuseum Allstedt eröffnet und stellt die Resultate der Kunstschüler des Bad Frankenhäusers Fred Böhme einschließlich einiger Arbeiten des Kursleiters zusammen. Die Werke werden bis 29. November zu sehen sein. Seit 1992 bietet das Panorama-Museum Bad Frankenhausen für Kinder und Erwachsene Kunstkurse an, die der Museumspädagoge, Maler und Grafiker Fred Böhme leitet und in denen Kindern und Laien ein ganz praktischer Zugang zu bildender Kunst vermittelt wird. Der Erwachsenenkurs Bildnerisches Gestalten widmet sich semesterweise jeweils einer bestimmten Aufgabe, einer Gestaltungstechnik oder eines Themas. Im Herbstsemester 2018 begann eine intensive Auseinandersetzung mit der Gestaltungslehre des Bauhauses. Das theoretische Fundament lieferte dafür die Kunsthistorikerin Johanna Huthmacher. Grundsätzlich bestand die Orientierung, die Elementarformen bevorzugt mit klaren Grundfarben wie Gelb, Rot und Blau auszudeuten.