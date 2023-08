Reiner Kunze: Ein Poet des Trostes und des Glücks

Der Schriftsteller und Lyriker Reiner Kunze in seinem Haus in Obernzell im Landkreis Passau (Bayern). Kunze feierte am 16. August 2023 seinen 90. Geburtstag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert gratulierte ihm.

Greiz/Passau. Der Büchner-Preisträger Reiner Kunze ist 90 Jahre alt geworden. Warum sein Wohnhaus ein Museum werden soll und welche Erinnerungen er an Greiz hat.

Der Schriftsteller Reiner Kunze hat anlässlich seines 90. Geburtstages jüngst Glückwünsche von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Das Staatsoberhaupt schrieb: „Meine guten Wünsche gelten einem „Poeten des Trostes und des Glücks, der selbst den unheilvollen Momenten des Lebens einen Schimmer der Hoffnung abzugewinnen mag.“ Steinmeier bezieht sich damit auf einen Literaturwissenschaftler, der einmal „so wunderbar über Sie schrieb.“

Wer die Sujets des Schriftstellers, Lyrikers, Fotografen und Ehrenbürgers der Stadt Greiz kennt, weiß um das Autobiografische, das seinen Texten innewohnt. Die Prosatexte und Gedichte des Büchner-Preisträgers wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Nach Begeisterung desillusioniert von der sozialistischen Idee

Am 16. August 1933 wurde Kunze in Oelsnitz (Erzgebirge) als Sohn einer Bergarbeiterfamilie geboren, besuchte eine Aufbauklasse für Arbeiterkinder und legte das Abitur ab. Mit 16 Jahren trat er in die SED ein und studierte an der Karl-Marx-Universität in Leipzig Journalistik und Philosophie. Nach dem Staatsexamen 1955 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent mit Lehrauftrag an der journalistischen Fakultät. „Ich war begeistert von der sozialistischen Idee“ , wird er sich später erinnern. Geboren in einer „armen Familie, in der es kein einziges Buch gab“ , war er dankbar für die Bildung, die er bekam. Doch wurde der Linientreue vom real existierenden Sozialismus enttäuscht, desillusioniert.

In der Universität musste Kunze sich mit massiven Anfeindungen auseinandersetzen. In dieser schweren Krise kündigte er 1959. Später darauf angesprochen, wird er sagen: „Ich musste mich durch diese Ideologie erst hindurchdenken.“

Im Jahr 1961 heiratete Kunze die tschechische Ärztin Elisabeth Littnerová und fand in Greiz 1962 als freier Journalist seine Wahlheimat. Auch im Vogtland sammelten sich im Jahr 1968 die sowjetischen Panzer. „Man befürchtete Krieg“, erklärte Reiner Kunze zur Veranstaltung „Redefluss“, die am 1. Juni 2012 in der Greizer Vogtlandhalle stattfand. Er sei durch diese zweite Ehe und die Verbindung zu dort lebenden Dichtern sowie eigene Publikationen zu einem „Sicherheitsrisiko“ geworden. In Kunzes Wohnung in der Greizer Franz-Feustel-Straße 10 meldete sich ein ehemaliger Kollege. Nach zehn Minuten des Gesprächs wusste der Schriftsteller, dass es sich nur um einen Stasi-Mitarbeiter handeln konnte.

Versteck über Silbermannorgel auf dem Kirchendachboden

Zudem rief er ihn am Tag des Einmarsches, dem 21. August, morgens um 7 Uhr an, Kunze müsse an eine „bestimmte Stelle in der Stadt“ kommen. „Ich sollte aus dem Verkehr gezogen werden“, war sich Kunze sicher. Der Superintendent empfahl ihm, Greiz zu verlassen. „So wohnte ich drei Wochen in Ponitz bei Meerane über der Silbermannorgel auf dem Kirchendachboden.“ Stadtmann, ein Greizer Arzt, bot Kunze die Möglichkeit des Aufenthaltes in Kottenheide bei Schöneck in einer Dachkammer an. Fast das ganze Buch „Der Löwe Leopold“ ist dort entstanden. Dass es 1970 im „Westen“ erschien, hatte sich Kunze in seinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt.

In der DDR wurde es auf Anregung des Kulturministers zwar gedruckt, doch war in der BRD zwischenzeitlich Kunzes Band „Die wunderbaren Jahre“ erschienen, was die Stasi „sehr verstörte“. Kunze dazu: „Die 15.000 Exemplare wurden 1976 komplett vernichtet.“

Anlässlich des 30. Jahrestages des Weggangs – viele Jahre sprach man von Ausbürgerung der Familie Kunze aus der DDR – fand am 13. April 2007 in der Greizer Stadtkirche die Festveranstaltung „Gegen das Vergessen“ statt. Auf den Tag genau vor 30 Jahren hatte Reiner Kunze die Stadt Greiz, in der er 15 Jahre lang gelebt hatte, verlassen müssen. „Es gab damals für uns nur zwei Möglichkeiten“ , so Kunze. Aus „sicherer Quelle“ hatten er und seine Frau erfahren, dass an dem spätestens nach dem Erscheinen der Bücher „Brief mit blauem Siegel“ und „Die wunderbaren Jahre“ zum Staatsfeind avancierten Schriftsteller ein „Exempel statuiert werden sollte“ . Acht bis zwölf Jahre Haft hätte es geben können, so Kunze.

Diffamierung und Rufmord wirkten körperlich und seelisch

Eine zweite Quelle ließ verlautbaren, dass man nach Stellen eines Ausreiseantrages und einem Schreiben an DDR-Chef Erich Honecker sofort die Republik verlassen könne. „ Nie, wirklich nie, hatten wir jemals den Gedanken gehabt, der DDR den Rücken zu kehren“ , erinnerte sich Kunze in bewegenden Worten. Doch die Schlinge um den Hals der Kunzes wurde von Tag zu Tag enger.

Neben dem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband, was dem Berufsverbot gleichkam, hatte es an der Erweiterten Oberschule Greiz, an der Kunzes Tochter lernte, Protestaktionen gegen das Erscheinen von „Die wunderbaren Jahre“ gegeben . „Wir hatten einen Grundkonflikt, aus dem Tausend andere Konflikte erwuchsen“, so Kunze. „Dann müssen wir eben gehen“, konstatierte das Paar, das durch Diffamierung und Rufmord körperlich und seelisch geschwächt.

„Sie haben in Ihrem Leben unendlich viel Leid, Enttäuschung und Verfolgung erlebt“, schrieb Steinmeier jetzt.

Seit der Ausreise lebt und arbeitet er im bayerischen Obernzell-Erlau bei Passau. 2006 gründeten die Kunzes die „Reiner- und Elisabeth-Kunze-Stiftung“ mit dem Ziel, nach ihrem Ableben das Wohnhaus in ein Museum umzuwandeln, das beim Verständnis der jüngeren Geschichte Deutschlands unterstützen soll. In die Sammlung werden Briefe, Filmsequenzen, Fotos, aber auch Stasi-Unterlagen eingehen und ein „Bild von einem deutsch-deutschen Leben“ aufzeigen.

Anlässlich seines 90. Geburtstages erscheinen Kunzes Bände „gedichte“, „lindennacht“ und „die stunde mit dir selbst“ in neuer Auflage. Im Letztgenannten zelebriert er in 42 Gedichten das Leben und nähert sich zum Schluss dem Abschiednehmen. „Noch dämmert er, der neue Tag. Doch sag ich, ehe ich’s nicht mehr vermag: Lebt wohl!“

Steinmeier zeigte sich erfreut darüber, dass es eine Neuausgabe seiner 1976 erschienen Prosaskizzen „Die wunderbaren Jahre“ gibt: „Diese Prosa wird immer ein wichtiges Dokument deutsch-deutscher Literatur bleiben, das das Leben und die Seele einer ganzen Generation in Ostdeutschland spiegelt.“