Buchtipp: Rettung unterm Eis

Wenn Kuh Adelheid und Kleinschwein Ferkolin Schlittschuhlaufen gehen, ist das traumhaft. Aber sie müssen den Slew retten, der unter dem Eis in Not ist.

Tful, tful, tful: Was mag es nur wollen, das furchterregende Wesen unter dem Eis, das immer wieder diese Worte in die harte Schicht kratzt? Adelheid und Ferkolin sind zunächst ratlos. Sie hatten sich doch nur nach dem wunderbaren Schlittschuhlaufen auf dem kleinen See etwas hingesetzt, als sich von unten der Slew bemerkbar macht, böse schaut und seine vielen scharfen Zähne zeigt.

„Hallo“ hatten sie ins Eis geritzt, weil durch die dicke gefrorene Schicht sprechen und hören nunmal nicht möglich ist. „Ollah“ war daraufhin aus der Tiefe zurückgekommen – und so ging es munter hin und her, wobei Kuh Adelheid und Kleinschwein Ferkolin recht ratlos waren, was der „Slew“, so hatte er seinen Namen auf der anderen Seite des Eises eingeritzt, ihnen mitteilen wollte. Aber sie fanden es auf jeden Fall witzig und den Slew gar nicht mehr angsteinflößend.

Der kleine See ist zugrefroren - beste Voraussetzungen zum Schlittschuhlaufen. Doch Ferkolin muss sich anstrengen, um Adelheid dazu zu überreden. Foto: Lina Dūdaitė / Coppenrath

Aber dass im Gegensatz dazu er Angst hat, das erkennen sie schnell und mühen sich um eine Lösung in der traumhaften, pastelligen Winterlandschaft, in die sie Lina Dūdaitė hineinversetzt hat. Dort spielt die litauische Illustratorin mit Spiegelungen ebenso, wie es ihr Landsmann Marius Marcinkevičius im Text macht. Denn „Tful“ kann zwar für Theodor Fridolin Ulrich Liebeschwein stehen, das ist Ferkolins Opa, aber vor allem bedeutet es „Luft“, und die hat das große Wesen unter dem Eis kaum noch.

Doch die Erinnerung an Opa bringt die Rettung für den Slew, weil sich Ferkolin plötzlich an des Großvaters Lieblingswerkzeug erinnert, und das gute Ende einer ebenso witzigen wie poetischen Geschichte.