Ringvorlesung an der Uni Erfurt: Die Öffentlichkeit hat bei Fake News dazugelernt

Sarah Pagung ist Politikwissenschaftlerin und Russlandexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. am 15. 12. 2022 hält sie in der Universität Erfurt eine Ringvorlesung im Rahmen der Reihe "Das Spiel mit der Angst - Desinformation, Drohgebärden und Energiekrieg".

Erfurt. Im Krieg stirbt die Wahrheit, heißt es in einer Redewendung. Wie man damit etwa im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg umgehen soll, ist Thema der Ringvorlesung von Sarah Pagung.

Im Januar 2016 verschwand die 13-jährige russisch-stämmige Lisa F. aus Berlin-Marzahn. Als sie wieder auftauchte, berichtete sie von einer Entführung und wiederholten Vergewaltigungen durch vermeintlich „südländisch“ aussehende Männer. Passend zur Flüchtlingskrise kocht eine hochemotionale aufgeladene Propagandasuppe hoch – erst unter Deutsch-Russen, dann auch in russischen Medien. Schließlich warf Russlands Außenminister Lawrow deutschen Behörden Vertuschung vor.

Für die Russlandexpertin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zeigt bereits der Fall Lisa das Ausmaß bewusst gestreuter Desinformationen durch russische Stellen im Umgang mit dem Westen. Der hatte nach der Besetzung der Krim Sanktionen gegen Moskau verhängt. Lisa bot dem Kreml Gelegenheit zur Retourkutsche speziell gegen Deutschland. Auch als sich herausstellte, dass alles nur erfunden war, gab es seitens der Russen keine Richtigstellung.

Intensivere Beschäftigung mit Unwahrheiten

Putin und Co. haben Fake News nicht erfunden, betont Pagung und verweist auf konstruierte Bedrohungen zur Legitimation des Irakkrieges Anfang der 1990er oder auf an den Haaren herbeigezogene Behauptungen Donald Trumps. Anders als in Diktaturen gebe es in demokratischen Gesellschaften aber regulierende Möglichkeiten, Falschmeldungen zu entlarven und richtigzustellen. Durch die intensivere Beschäftigung mit Unwahrheiten seien Öffentlichkeit und Medien sensibilisierter, Quellen würden besser geprüft. So hätten auch deutsche Medien nach dem Abschuss eines Passierflugzeuges (MH17) 2014 über der Ukraine durch, wie sich später erwies, prorussische Separatisten noch ungefiltert russische Darstellungen übernommen. „Nach vielen offenkundigen Lügen russischer Politiker gibt es da jetzt eine gewachsene Skepsis. Fake News werden so gar nicht erst in die Welt gesetzt“, sagt Pagung.

Eine der absurdesten Behauptungen im Ukrainekrieg sei die, in Kiew herrsche ein Naziregime. „Ich würde da die Beweislast umkehren und fragen, welche Beweise es gibt. Sonst läuft man schnell in die Falle, solche Desinformation zu legitimieren“, sagt Sarah Pagung. Über das „Spiel mit der Angst“ mittels Desinformationen spricht sie am Donnerstag in einer Ringvorlesung.

