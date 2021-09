Rostocks "Polizeiruf 110": Bukow geht, Böwe kommt

Hamburg/Rostock Im "Polizeiruf 110" in Rostock ist Lina Beckmann nicht ganz unbekannt. Erst kürzlich spielte sie die Halbschwester von Kommissar Sascha Bukow. Jetzt wird ihre Figur Melly Böwe dessen Nachfolgerin.

Der "Polizeiruf 110" aus Rostock hat ein neues Ermittlerinnen-Duo: Melly Böwe, gespielt von Lina Beckmann, wird künftig gemeinsam mit Katrin König (Anneke Kim Sarnau) in der Hansestadt auf Verbrecherjagd gehen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Sie wird damit in Zukunft Sascha Bukow (Charly Hübner) ablösen, der letztmalig als Kommissar in einer Folge im Januar 2022 zu sehen sein wird. Er hatte im Mai nach mehr als zehn Jahren sein Ausscheiden verkündet.

Ihren ersten Fall lösen Böwe und König im "Polizeiruf 110: Daniel A." (Arbeitstitel), der noch bis Ende September gedreht wird. "Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe. Als man mich fragte, war ich schon überrascht und vielleicht auch etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig", sagte die 40-Jährige.

Wilde Seele

Ihre Kollegin Anneke Kim Sarnau hat nur lobende Worte: "Lina kenne ich aus dem Theater und bewundere schon immer ihre wilde Seele, ihre Kraft, ihren Mut, ihre Spielfreude."

Die Neue soll im Rostocker Revier im Umkreis ihrer Kollegen Röder, Pöschel und Thiesler auch für frischen Wind sorgen. "Sie ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit", sagte NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath. Das klingt irgendwie auch nach Bukow, der mit seiner gradlinig-hanseatischen Art den "Polizeiruf 110" stark prägte.

Auch Hübner kennt seine Nachfolgerin, denn sie war in diesem März in der Polizeiruf-Episode "Sabine" als Halbschwester von Sascha Bukow zu sehen - auch sie arbeitete bei der Polizei. Die vielfach ausgezeichnete Darstellerin Lina Beckmann spielt neben Rollen in Kino und Fernsehen hauptsächlich Theater und gehört seit der Spielzeit 2013/2014 zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses Hamburg.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-204787/3