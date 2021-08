Einer der Hauptstandorte der Buga ist der Petersberg in Erfurt. (Symbolfoto)

Rund 27.500 Besucher waren am Wochenende auf der Buga

Erfurt. Ferienzeit und sommerliche Temperaturen haben auf der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt für einen starken Besucher-Andrang gesorgt.

Ferienzeit und sommerliche Temperaturen haben auf der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt am Wochenende für einen starken Andrang von Besucherinnen und Besuchern geführt. Mit insgesamt rund 27.500 Gästen sei es ein «wirklich sehr, sehr gutes Wochenende» gewesen, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Auch wenn man den am Donnerstag aufgestellten neuen Besuchsrekord von 18.200 nicht geknackt habe - der Samstag mit rund 15.000 Gästen sei unter den drei besucherstärksten Buga-Tagen bisher.

Comic-Garden macht die Ega am Wochenende noch bunter Comic-Garden macht die Ega am Wochenende noch bunter Diesen Samstag und Sonntag ist ComicGarden auf der Buga zu Gast und das Blumenareal steht ganz im Zeichen von Comic, Manga, Cosplay und garantiert tolle Fotomotiven. Foto: Kai Mudra

Am Sonntag kamen laut Sprecherin rund 11.000 Gäste, um das Wochenende im Zeichen von Blumen - aber auch Comic, Manga und Cosplay - zu begehen. Auch das sei ein guter Schnitt, denn für den letzten Tag der Woche seien erfahrungsgemäß immer weniger Gäste auf der Buga zu erwarten. Die Bundesgartenschau dauert noch bis zum 10. Oktober.