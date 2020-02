Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schauspieler Detlef Heintze: „Ich versuche, Kopf und Körper lebendig zu halten“

Jahrzehntelang war Detlef Heintze als DNT-Schauspieler Publikumsliebling und Aushängeschild Weimars. Er spielte in Stücken von Brecht, Kleist, Shakespeare, Ibsen, Schiller und Goethe. 13 Jahre, von 1981 bis 1994, war er Bennewitz’ Faust. 2010 verabschiedete sich Heintze von den Brettern, die seine Welt bedeuteten, macht aber auf kleiner Bühne munter weiter. Heute wird der Weimarer Theaterenthusiast 75 Jahre alt.

Reden wir anlässlich Ihres Geburtstages doch mal über die Vorzüge des Alters. Was hat es an Annehmlichkeiten zu bieten?

Man muss nicht mehr alles tun, was verlangt wird, schaut mit einer gewissen Entspanntheit auf die Dinge.

Schauen Sie jetzt öfter zurück?

Nein. Wie Friedrich Schiller schon sagte: Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze… Also, meine Zeit am DNT war schön oder ärgerlich. Meist war es bei einer so langen Karriere eine expressive Mischung aus beidem. Klar, freut man sich, dass man auch Bedeutendes miterlebt hat…

Zum Beispiel?

Die lange Zeit, in der ich Faust gespielt habe. Ich habe mit vielen tollen Regisseuren und Kollegen zusammengearbeitet. Aber ich trauere alldem nicht nach, sondern schaue nach vorne, auch wenn da nicht mehr so viel ist.

Leistungssportler müssen abtrainieren. Was macht der Schauspieler, wenn er nicht mehr im Rampenlicht steht?

Man muss sich selbst gegenüber ehrlich sein und erkennen, dass es mit der Schauspielerei schon rein biologisch nicht endlos weitergeht. Wenn man sich lange mit Figuren und Lebensentwürfen beschäftigt hat, kann man damit nicht einfach aufhören. Ich versuche, Kopf und Körper lebendig zu halten, indem ich mich für das Weimarer Theater im Gewölbe engagiere. Und ich gucke auch immer noch gern mal in mein ehemaliges Stammhaus.

Was fällt Ihnen dort auf?

Ich stelle fest, dass das Theater in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr in eine Nische rutscht. Um stärker wahrgenommen zu werden, versucht man, in unangemessener Weise mit medialen Ereignissen mitzuhalten. Und was ich für einen großen Verlust halte, ist die mangelnde Wertschätzung der Sprache. Sprache findet auf der Bühne irgendwie noch statt, manchmal mit Mikroport, aber man setzt sich nicht mit ihr auseinander. In dem Maße, wie es versucht, mit der Bilderflut der Medien zu konkurrieren, verliert das Theater seine eigene Sprache. Deshalb gehe ich heute auch lieber in die Oper. Mir hat zum Beispiel die jüngste Arbeit von Peter Konwitschny, Paul Dessaus „Lanzelot“, gefallen, weil da so toll mit Chören gearbeitet wurde.

Sie trainieren in Etappen ab. Zum Beispiel, indem Sie für das Ettersburger Pfingstfestival inszenieren. Und Sie erwähnten vorhin Ihre Auftritte im Theater im Gewölbe…

Das ist eine Nische, in der wir weniger bekannte und zum Teil skurrile Weimarer Geschichten verhandeln. Als Schauspieler ist man in dieser Stadt von den Klassikern geprägt; mein ganzes Leben schon setze ich mich mit ihnen auseinander, und es macht immer noch Spaß.

Mit Goethe, Schiller, Charlotte Buff, Werther, Wilhelm Tell, Luther und, natürlich, Faust. Spielen Sie Ihren Faust-Soloabend noch?

Den habe ich dreihundertmal oder noch öfter gespielt. Jetzt strengt er mich zu sehr an. Anderthalb Stunden Goethe-Text ganz allein zu stemmen, da merkt man das Alter. Nein, muss nicht mehr sein.

Da sitzen Sie lieber hinterm Regiepult und schicken Jüngere auf die Bretter?

Ja. Wenn ich Lust und eine tolle Idee habe, schreibe ich selbst Stücke, bei denen man zu zweit oder zu dritt auf der Bühne steht.

Und mischen auch selber mit.

Natürlich. Bei „Lotte in Weimar“ spiele ich den berühmten Kellner Mager aus dem Gasthaus „Zum Elephanten“, der Goethes Jugendliebe Charlotte Buff, jetzt Charlotte Kestner, wiedererkennt und ständig um sie herum scharwenzelt.

Lesen Sie im Alter mehr?

Ich habe immer gelesen, auch zu DDR-Zeiten, als man manche Bücher nur unterm Ladentisch bekam. Aber mit den Jahren werde ich wählerischer. Wir sind neulich umgezogen und standen vor unserer riesigen Bücherwand, von der wir wussten, dass wir sie nicht mehr unterbringen. Da haben wir angefangen auszusortieren. Das waren schmerzhafte Vorgänge, doch sie waren auch heilsam. Das ist übrigens etwas, was mir im Alter gut gefällt, dass man sich von Ballast trennt. Je weniger man hat, desto weniger belastet es einen.

Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt noch spielen würden?

Keine. Als ich nach 40 Jahren am DNT aufhörte, sagte ich mir: Du hast eigentlich keine Leerstelle. Ich habe so viele Rollen gespielt, darunter die große Weltliteratur. Sicher war ich dabei nicht immer glücklich. Manchmal ging eben das Konzept nicht auf, wenn ich etwa an den „Lear“ in der Regie von Alexander Lang denke. Trotzdem, ich habe meine Erfahrung mit der Figur gemacht und habe nicht das Gefühl, dass ich es unbedingt nochmal besser oder anders machen muss.

Wenn Sie durch Weimar laufen, werden Sie da oft angesprochen?

Ja, man erkennt mich noch, doch es wird weniger. Auch wenn ich als Zuschauer im Theater bin, sehe ich kaum noch Leute, die ich kenne.

Brauchen Sie eine Brille?

Nur zum Lesen.

Als was kann man Detlef Heintze im Theater im Gewölbe sehen?

Neben dem Kellner in „Lotte in Weimar“ vor allem als Weimars Dichterfürsten. In „Goethes letzte Liebe“, beispielsweise, verliebt sich der alte Goethe in die 19-jährige Ulrike von Levetzow. Und ich habe ein neues Stück geschrieben, das heißt „Besuch vom Teufel – Goethes letzte Tage“. Da spiele ich den 82-jährigen Dichtergreis. Kurz vor seinem Tod kriegt Goethe Besuch von Mephisto und streitet mit ihm über seine Lebensbilanz, die am Ende recht zwiespältig ausfällt: als Dichter großartig, als Mensch eine Katastrophe!

Zur Person

Detlef Heintze wurde am 8. Februar 1945 in Potsdam geboren.

Schauspielausbildung an der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg.

1968 erstes Engagement an den Städtischen Bühnen Erfurt.

Als 27-Jähriger spielt er am DNT Weimar Hamlet und wird fortan mit Hauptrollen besetzt.

Zahlreiche Arbeiten für Film und TV: unter anderem „Das Feuerzeug“ (1959), „Ich war neunzehn“ (1968), „Lotte in Weimar“ (1975) und „Lenz“ (2009) sowie Krimis.