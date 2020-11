Schlösserstreit: Hoffs Attacke gegen Hirte

Der Schlösserstreit nimmt an Schärfe zu. In bissigem, polemischem Ton setzt Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke, Foto) sich gegen eine Kritik des CDU-Landeschefs Christian Hirte zur Wehr. Hirte hatte in einem Exklusiv-Interview mit dieser Zeitung (Montagsausgabe) eine nach seiner Darstellung weitgehend konsensuale Kompromisslinie vorgestellt, die Thüringen nach dem Scheitern der geplanten Hallenser Großstiftung 100 Millionen Euro an Investivmitteln sowie 75 Millionen Euro Projektförderung – anstelle eines avisierten Betriebskostenzuschusses –zusichern würde. Gegen einen nötigen neuen Beschluss im Bundeshaushaltsauschuss sperre sich aber Carsten Schneider (SPD), so Hirte.

„Das, was er erzählt, ist Nonsens“, entgegnete nun Hoff am Montag laut einer Meldung der dpa. Schneider bemühe sich weiter darum, ein dauerhaftes, zeitlich unbefristetes Engagement des Bundes für Thüringens Schlösser zu erreichen, sagte der Minister demnach, blieb nähere Begründungen jedoch schuldig. Auf Twitter zitierte Hoff dann am Nachmittag die Agenturmeldung und legte noch nach: „Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. MdB Christian Hirte agiert wie derjenige, der beim Marathon die letzten 100 m mitläuft und dann den anderen zuruft, sie wären zu langsam.“ Tatsächlich zieht der Schlösserstreit sich nun seit zwei Jahren hin. Mehrfach hat Hoff selbst fundamental die Richtung gewechselt. Zunächst hatte er einzelne Liegenschaften aus der Thüringer Schlösserstiftung herauslösen und an die geplante Großstiftung übertragen wollen, später indes deren gesamtes Portfolio. Im Frühjahr legte Hoff den Entwurf eines Staatsvertrags vor, der Thüringen erheblich benachteiligt hätte. Nach heftiger, breiter Kritik räumte Hoff handwerkliche Fehler ein und sprach sich im September öffentlich für einen „Plan B“ auf Landesebene aus – und damit gegen die neue Großstiftung. Diese wäre laut Bundeshaushaltsausschuss jedoch nach wie vor unabdingbare Voraussetzung, damit die Bundesmittel fließen. Kommt es bis Donnerstag nächster Woche zu keiner anderen Einigung, gehen die Gelder verloren.