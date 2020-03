Der Westturm von Schloss Friedenstein in Gotha.

Schloss Friedenstein in Gotha schließt die Tore

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schloss Friedenstein in Gotha schließt die Tore

Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha folgt den allgemeinen Empfehlungen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung Covid-19. Deshalb bleiben die Museen der Stiftung Schloss Friedenstein ab sofort geschlossen, zunächst einschließlich 19. April. Auch alle öffentlichen Veranstaltungen sind bis zu diesem Zeitpunkt abgesagt. Dies betrifft alle museumspädagogischen Angebote, Ausstellungseröffnungen und die im Vorfeld gebuchten Führungen, ebenfalls die Termine der Freundeskreise. Sie werden auf spätere Zeitpunkte verschoben. Über ihre Homepage und die sozialen Medien will die Stiftung in Kontakt mit Besuchern bleiben. So solle zumindest ein virtueller Zugang zu Schloss Friedenstein, dem Herzoglichen Museum und ihren Exponaten ermöglicht werden.