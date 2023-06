Schlosskonzert in Saalfeld mit Thüringer Symphonikern

Saalfeld. Die Thüringer Symphoniker entführen ihre Gäste in Saalfeld am 30. Juni und 1. Juli ins musikalische Wien des 18. Jahrhunderts .

Ins musikalische Wien des 18. Jahrhunderts entführen die Thüringer Symphoniker im 4. und letzten Schlosskonzert der Saison. Auf dem Programm stehen Komponisten, die in der Donaumetropole fast zeitgleich mit Mozart beachtliche Erfolge feierten, aber bis heute in dessen Schatten stehen.

Die Konzerte am 30. Juni in der Schlosskapelle Saalfeld und am 1. Juli im Rokokosaal der Rudolstädter Heidecksburg stehen unter der musikalischen Leitung von Bartosz Żurakowski. Solist ist Mathias Arnaud, Solofagottist der Thüringer Symphoniker.

Beginn der Konzerte ist jeweils 19.30 Uhr. Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters Rudolstadt, telefonisch unter 03672/4501000 und auf www.theater-rudolstadt.de erhältlich.