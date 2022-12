Schnappschüsse und Gedankenschnipsel: Ein Tagebuch von Patti Smith

Erfurt. Zurück zum Analogen: Patti Smith veröffentlicht ihre Instagram-Einträge in Buchform als Tagebuch mit kreativem Ansatz.

Der aus Internet und Fernsehen bekannte Spaßmacher und Satiriker Jan Böhmermann hat vor zwei Jahren ein Buch mit seinen (kommentierten) Twitterbeiträgen veröffentlicht – was leidlich funktionierte. Die Künstlerin Patti Smith folgt diesem Konzept mit einem Buch, basierend auf ihren Instagram-Einträgen.

So viel sei vorab verraten: Die digitalen Bilder-Posts lassen sich besser in das analoge Papiermedium transformieren als die Böhmermannschen Tweets. Das „Buch der Tage“ sind meist ausgewählte Bilder ihres seit 2018 betriebenen Instagram-Account (@thisispattismith) mit 1,1 Millionen Followern und einiger Fotos aus ihrem Archiv. Ein Bild für jeden Tag des Jahres, versehen mit einem Ein- oder kleinem Mehrzeiler – Schnappschüsse und Gedankenschnipsel.

Nicht jedes Foto ist ein Smith-Original, es gibt auch Bilder von Filmen oder Künstlern wie Anton Corbijn. Sie huldigt Yoko Ono, Kurt Cobain und vielen internationalen literarischen Vorbildern. Etwas gehäuft sind die Geburtstage ihrer Lieblingsdichter vertreten wie Dylan Thomas oder Susan Sonntag und die Besuche ihrer Grabstätten.

Die Fotos geben Einblicke in Smiths Leben, ihre Reisen, ihre Wohnung, Kleidung, zeigen mal einen Heizkörper, immer wieder Kaffeetassen, ihre Katze, berühmte Freunde und Seelenverwandte wie den Schauspieler Sam Shepard oder den Musiker Michel Stipe (R.E.M.), aber auch Schnappschüsse von Familienmitgliedern bei offiziellen Anlässen.

Das Cover von „Buch der Tage“ von Patti Smith. Foto: Kiepenheuer & Witsch

Doch Gossip sucht man – zum Glück – vergeblich. Auch, wenn Smith unaufgeregt Einblicke in ihre Gedanken und Gemütszustände gewährt und sich digital (Instagram) wie analog (Buch) öffnet und offenbart, folgt sie bei den Fotos, für die sie von einer alten Polaroidkamera aufs Handy umgestiegen ist, einer Maxime: der Offenlegung eines künstlerischen Prozesses.

Bekannt geworden als Musikerin, steht Smith heute für mehr. Sie schreibt Gedichte, malt, fotografiert. Und performt: Für Bob Dylan nahm sie den Literaturnobelpreis entgegen und verlas in Stockholm seine Dankesrede, auch eine Ehrung. Patti Smith ist eine Universalkreative, die mit Worten, Bildern und Tönen arbeitet. Das „Buch der Tage“ ist nur eine weitere, kurzweilige Ausdrucksform, die sie sich erarbeitet hat.

Es ist ein Tagebuch als Rück- und inspirativer Ausblick, also was sein kann. Und so beginnt es mit einem Bild, die Autorin blickt aufs wilde Meer, und den Zeilen, die gut in diese Zeit passen, wo Altes endet und Neues beginnt: „Ein neues Jahr bricht an, vor uns liegt Ungewissheit, randvoll mit Möglichkeiten.“

Patti Smith: Das Buch der Tage, Kiepenheuer & Witsch, 400 Seiten, 32 Euro