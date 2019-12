Weimar. Mit „Weihnachtsschwung in der Schwungfabrik“ haben die dort ansässigen Vereine am Donnerstag aufs Fest eingestimmt und sich bekannter gemacht.

Schwungvolle Weihnachten in der Weimarer Schwungfabrik

In der Schwungfabrik an der Milchhofstraße spielten am späten Donnerstagnachmittag nicht Tanz, Theater, Actionpainting oder das Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt“ die erste Geige. Die Trägergemeinschaft hatte in der großen Halle zum „Weihnachtsschwung in der Schwungfabrik“ geladen.

Studenten der Musikhochschule „Franz Liszt“ von Gero Schmidt-Oberländer brachten Instrumentalmusik mit, sangen und animierten die jungen Besucher, mit ihnen klassische sowie moderne Advents- und Weihnachtslieder anzustimmen.

Die Vereine unter dem Dach nutzten die Feier auch, um sich und ihre Angebote bekannter zu machen. So laufen in dem Jugendkulturzentrum derzeit viele Kurse, bei denen der Einstieg noch möglich ist. Der Zirkus Tasifan bietet montags ab 15.30 Uhr unter anderem für alle Interessierten Trapez, Jonglage oder Diabolo an sowie ab 19 Uhr ein offenes Training für alle ab 16 Jahre. Bei WE-Dance gibt es neben den kostenlosen offenen Gruppen am Montag (16 Uhr ab 8 Jahre, 17.15 Uhr ab 12 Jahre) und freitags ab 18 Uhr ein Tanztraining für alle. Das Sportprojekt mit Fitnessangeboten läuft montags bis freitags in der Schwungfabrik. Ab Januar soll es neue Trainingszeiten geben. Zudem können sich Interessierte nach freien Plätzen beim Actionpainting oder in den Theatergruppen vom Stellwerk informieren. Neu hinzu kommt ab 8. Januar ein offenes Bandprojekt mit Jonas Müller.

www.schwungfabrik-weimar.de