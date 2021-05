Sechs Fotos für Jena waren Testballon für weltberühmte Bildagentur

Jena. Am Deutschen Optischen Museum in Jena läuft seit 2020 ein Förderprojekt zur Provenienzforschung 1933-45. Die Recherche ist mühsam, die Geschichten dahinter beeindruckend.

Am 13. März 1934 bietet Otto Bettmann aus Berlin in einem Brief dem damaligen Geschäftsführer des Optischen Museums in Jena, Moritz von Rohr, neun Fotografien von seltenen Grafiken oder Gemälden zum Verkauf. „Historisches Bildmaterial zur Geschichte der Brillenherstellung und Anwendung“, wie er schreibt. Postwendend bekundet von Rohr Interesse. Im Oktober folgen zwei weitere Bildangebote seitens Bettmann, diesmal zur Geschichte des Fernglases. Insgesamt gelangen sechs dieser Fotos historischer Illustrationen für den Preis von jeweils 7,50 Reichsmark ins Jenaer Museum.

Es sind vermeintlich profane Fotoabzüge – mit einer großen Geschichte dahinter. Die hat Sandra Mühlenberend recherchiert. Seit gut einem Jahr arbeitet sie am Deutschen Optischen Museum in Jena zur Provenienzforschung zu Käufen, Schenkungen und Übernahmen zwischen 1933 und 1945. Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste fördert ihre Arbeit.

Während das Haus gerade für seinen Komplettumbau ausgeräumt ist und alle Objekte in das Zwischendepot am Beutenberg gebracht wurden, befasst sich die Kunsthistorikerin mit deren Herkunft. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist eine Voraussetzung für die Neuausrichtung des Museums. „Dieses Projekt sind wir als eines unserer ersten Forschungsvorhaben angegangen, weil wir hierin eine wesentliche moralische Verpflichtung des Hauses sehen,“ so Gründungsdirektor Timo Mappes.

1400 Objekte wurden während der NS-Zeit erworben

Die Sammlung umfasst weit über 20.000 Objekte, rund 500.000 einzelne Gegenstände. 1400 Objekte wurden zwischen 1933 und 1945 erworben. Seit Januar 2020 gibt es das Forschungsprojekt „Insight D.O.M.“, das untersucht, welche dieser Objekte möglicherweise aufgrund von NS-Verfolgung entzogen worden sind.

Der Großteil der fraglichen Erwerbungen wurde bis zum Frühjahr 1940 von Moritz von Rohr (1868–1940) getätigt. Insgesamt konnte Sandra Mühlenberend 67 Veräußerer in Erfahrung bringen. Bei 20 Personen steht ein rechtmäßiger Erwerb im heutigen Verständnis infrage.

Normalerweise führt ein Museum ein Inventarverzeichnis, in dem auch die Herkunft und Erwerbsgeschichte seines Bestandes dokumentiert sei. Doch im Falle des Deutschen Optischen Museums, so erklärt die Provenienzforscherin, hatte man es ja ursprünglich mit der Staatlichen Optikerschule zu tun, in die die museale Sammlung eingegliedert war und durch Carl Zeiss finanziert wurde. Exponate waren also zunächst aus technischer beziehungsweise wissenschaftshistorischen Überlegungen interessant – woher sie stammten, eher weniger. Der Kunsthistorikerin kommt aber zugute, dass bei Carl Zeiss akribisch Buch geführt wurde, und so finden sich auch die Durchschläge aus dem Schriftwechsel zwischen Bettmann und von Rohr wieder. Der erste Ansatzpunkt für die Wissenschaftlerin, um die Geschichte der sechs Fotografien aufzurollen.

Als Bettmann das erste Mal an von Rohr schreibt, ist er 30 Jahre alt. Sein Vater Isidor (1866–1942) war ein angesehener Mediziner mit Privatklinik für Orthopädie und galt als Pionier des Einsatzes der Röntgentechnologie in Leipzig. Wie auch die Mutter Charlotte stammt er aus einer jüdischen Familie.

Ab 1923 studiert Otto Bettmann an der Universität Leipzig, macht 1927 seinen Abschluss. Während seiner Dissertation beginnt er, sich für Buchillustrationen zu interessieren, schneidet sie aus und katalogisiert sie. Dann geht er nach Berlin, bekommt im Herbst 1932 eine feste Anstellung als Kustos an der Berliner Kunstbibliothek. Schon im Mai 1933 erhält er Berufsverbot. Er betätigt sich nun als Lieferant von Bildmaterial für die Berliner Kunst-, Kultur- und Werbeszene.

Seine Geschäftsidee probierte er erstmals in Jena aus

Nicht nur, dass er die umfangreiche medizinhistorische und naturwissenschaftliche Bibliothek seines Vaters durchfotografiert hatte. Die Jahre vor seinem Berufsverbot hatte er ebenfalls dazu genutzt, auf allen Lebensstationen Bücher, Plakate und Zeitschriften nach Illustrationen durchzusehen und abzufotografieren. Das größte Konvolut bildeten dabei Abbildungen aus der Hans-Grisebach-Sammlung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, die er in der Berliner Kunstbibliothek erfasst hatte. „Diesen Aufnahmen widmete er sich nun. Für seine Idee muss er ein System entwickeln, um die Aufnahmen nutzen und auffinden zu können“, erklärt Sandra Mühlenberend. Aus dem Sammler wird ein Geschäftsmann.

Der Verkauf an das damalige Optische Museum ist der bisher einzige Beleg für die Umsetzung seiner Geschäftsidee noch in Deutschland. Am 29. Oktober 1935 wandert er mit zwei großen Schrankkoffern, gefüllt mit 25.000 Bildnissen nach Amerika aus. Darunter auch jene sechs Negative, deren Fotografien in Jena angekauft wurden. Heute sind die „Bettmann Archive“ weltberühmt und reichen bis zu den Bildagenturen Corbis beziehungsweise Getty Images. Erprobt hat der Gründer seine geniale Idee allerdings in Jena.