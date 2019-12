Sehenswert in Nordhausen: Augenblicke, die Lebensweisheit atmen

Warmherzig der Gesichtsausdruck, dazu leuchtende Augen und unzählige Falten, von denen jede einzelne eine andere eigene Geschichte erzählen vermag. Ulrich Schimmel kann nicht anders. Seine Neugier ist geweckt. Er steigt von seinem Fahrrad ab, irgendwo in China, und läuft zu der älteren Frau hin, die gerade in einer verfallenen Bambushütte Stroh zu einem Ballen bindet. Ein Gespräch findet nicht wirklich statt, da keiner der beiden die jeweilig andere Sprache spricht. Dennoch kommuniziert man miteinander, gestikuliert und umarmt sich schließlich, bis es irgendwann klick macht und das eine Bild im Kasten ist.

Schimmel ist stolz auf diese eine Aufnahme, die so viel „Lebensweisheit atmet, aber auch Genugtuung ausstrahlt, ein erfülltes Leben gehabt zu haben“. Nun ist sie Teil einer Ausstellung im Südharz-Klinikum, die 45 großformatige Fotografien zeigt, die sich dem Thema „Augenblicke“ widmet. Eine Fotoschau mit vielen glänzenden, warmherzigen und mitteilsamen Augen, wie man sie häufig auf Reisen in die weite Welt erleben kann. Porträts, die den Betrachter an einer anderen Welt teilhaben lassen – wenn auch nur für wenige Minuten.

„Mich beeindruckt diese offene, unvoreingenommene Art vieler Menschen dort immer wieder, und ich versuche, diese Momente im Herzen mit nach Hause zu nehmen“, so der Oberarzt der Inneren Medizin. Wenn sich Unzufriedenheit und die tägliche Bürde wieder breit machen, profitiere er davon, solche Momente erlebt zu haben. Daher war es Ulrich Schimmel eine Herzensangelegenheit, die Problematik einem größeren Publikum zukommen zu lassen. „Gerade in der heutigen Zeit der Ausgrenzung und Verfolgung von nicht in das Schema des uniformen Mitteleuropäers passenden Mitbürgers“, betont der Oberarzt des Südharz-Klinikums, der offen dafür ist, den Menschen die Hände zu reichen, die Zuflucht suchen, weil sie in ihren Heimatländern nachweislich eingesperrt, gequält und misshandelt wurden.

Etwa ein Jahr hat Schimmel für die Ausstellung benötigt. Nicht, um all die Porträts zu fotografieren, sondern um die unzähligen Bilder der verschiedenen Reisen noch einmal zu sichten. Darunter Fotos aus Vietnam, Kambodscha, Namibia, Myanmar und vielen weiteren Ländern, die der Hobbyfotograf in den vergangenen 15 Jahren in seinen Urlauben bereiste. Übrig blieben 100 digitale Bilder, die er auf Fotopapier ausdrucken ließ und anschließend ein weiteres Mal schweren Herzens reduzierte, bis sich schließlich 45 Lichtbilder herauskristallisierten. Bei den weiteren Vorbereitungen vom Finden der passenden Rahmen bis hin zum Aufhängen der Bilder brachten sich federführend die Kolleginnen der Ergotherapie mit ein, wie Schimmel anerkennend zugibt.

Jedes Bild erzählt eine Geschichte, die Ulrich Schimmel nicht mehr nur für sich behält, sondern mit allen teilen möchte. Sie sollen das tägliche Einerlei auflockern und die Sonne im Inneren scheinen lassen. Passiere dies, hätte sich für ihn eine Passion erfüllt.

Bis Ende März ist die Fotoausstellung im Südharz-Klinikum im Flur zwischen dem Bettenhaus 1 und der Psychiatrie zu erleben.