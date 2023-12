Shadowland in Dresden

Die Show "Shadowland" kommt am 20. und 21. Januar 2024 nach Dresden in den Kulturpalast.

Dresden Bildgewaltiges Schattenspiel aus Amerika im Januar im Kulturpalast Dresden

Am 20. und 21. Januar 2024 gastiert die Show Shadowland im Kulturpalast Dresden. Was bei der Oscar-Verleihung 2007 seinen Anfang nahm, wurde mittlerweile weltweit zu einer gefeierten Show: Das bildgewaltige Schattenspiel des Pilobolus Dance Theatre aus Connecticut (USA) hat bereits mehr als 1,5 Millionen Zuschauer in 34 Ländern begeistert. Nun kommt die Show mit neuen Szenen wieder nach Deutschland und entführt mit der Illusion aus Schatten und bewegender Musik in eine bezaubernde Traumwelt. Erzählt wird die Geschichte eines jungen, heranwachsenden Mädchens, das sich nach Unabhängigkeit sehnt.

Die Show "Shadowland" kommt am 20. und 21. Januar 2024 nach Dresden in den Kulturpalast. Foto: Emmanuel Donny

Im Zusammenspiel der neun Körper entstehen hinter einer beleuchteten Leinwand wundervolle Figuren, ein riesiger Elefant, Blumen, Seepferdchen. Alles wandelt sich, zerfließt, wird Neues. Surreale Traumsequenzen und tänzerische Elemente verschmelzen mit dem Humor eines Cartoons und einer romantischen Liebesgeschichte.

Termine: 20. Januar, 19.30 Uhr; 21. Januar, 14 Uhr und 18 Uhr in Dresden. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.