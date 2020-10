Sinfoniekonzert in Jena: Virtuos beseeltes Cello-Spiel

Jena. Maximilian Hornung begeisterte als Solist und Dirigent in Jena am 22. und 23. Oktober

Was Maximilian Hornung in seinen ersten drei Konzerten der Jenaer Philharmonie leistete, übertraf alle an ihn als Artist in Residence gestellten hohen Erwartungen. Im C-Dur-Konzert, das Haydn für den Cellisten Joseph Weigl geschrieben hatte, zog Hornung vom ersten Ton an das Publikum in seinen Bann. Im 1. Satz, der noch spätbarocke Elemente beinhaltet, verband er tiefen Ausdruck mit heiter-verspielter Improvisation.