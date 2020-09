Hygieneschutzmaßnahmen So kann auch in Zeiten von Corona sicher musiziert werden

Seit dieser Woche sind Musik- und Theaterinszenierungen in Thüringen auch in Innenräumen wieder gestattet. Welche Hygieneschutzmaßnahmen dabei wirken, zeigt ein mehrstufiges Experiment der Professuren Bauphysik und Industriedesign an der Bauhaus-Universität Weimar in Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach sowie der Staatskapelle Weimar. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog